    США начали ледокольную гонку с Россией
    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Вышинского
    Разыскиваемого Германией и Польшей гражданина Украины задержали в Батуми
    Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда
    Вассерман сравнением с ампутацией ног объяснил пользу от умения считать столбиком
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    23 августа 2025, 12:00 • Новости дня

    Прокуроры в США предложили Ионову организовать экстрадицию

    Правозащитнику Ионову предложили явиться в суд США или выбрать страну экстрадиции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская прокуратура потребовала от правозащитник Александра Ионова прибыть в США или назвать страну, откуда возможна экстрадиция, предложив оплатить расходы.

    Прокуроры США, к которым обратился член СПЧ Александр Ионов, предложили ему явиться в суд во Флориде для ознакомления с обвинениями, передает ТАСС.

    По словам Ионова, американские прокуроры заявили, что готовы раскрыть основные обвинения только после его появления в суде города Тампа.

    Прокуратура также потребовала, чтобы Ионов сообщил либо номер рейса, на котором прилетит в США, либо страну, из которой США смогут организовать экстрадицию, отметив, что готовы взять на себя все расходы по перевозке. После прибытия Ионов должен будет предстать перед судом и прокуратурой для дачи показаний.

    Ионов ранее обращался к президенту США Дональду Трампу и к другим представителям американской власти с просьбой прекратить уголовное преследование, но ответа из Белого дома получено не было. В феврале Ионов сообщал, что рассчитывает на вмешательство американского президента в его дело.

    Власти США обвиняют Ионова в попытке вступить в сговор с гражданами США с целью использования их в качестве агентов российского влияния и предполагают, что с 2014 по 2022 год он контактировал с тремя политическими группами в различных штатах для проведения «вредоносной кампании». По этим обвинениям Ионову грозит до пяти лет лишения свободы. Сам он вину не признает и считает дело политически мотивированным, связанным с его поддержкой спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили награду до 10 млн долларов за информацию о местонахождении Александра Ионова.

    Американские активисты продолжают взаимодействие с российскими коллегами несмотря на давление со стороны властей США.

    22 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые американский лидер считает важными, включая отказ от членства в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу NBC сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Лавров отметил, что американская сторона настаивала на ряде принципов, в частности, на отказе от членства в НАТО и обсуждении территориальных вопросов, однако Зеленский, по его словам, ответил отказом на все эти предложения, передает ТАСС.

    После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Евросоюза. По итогам встречи Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины, однако он отметил, что при его президентстве американские войска там находиться не будут.

    Ранее Лавров заявил, что действия так называемой коалиции желающих направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Лавров также отметил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп проявляет интерес к ситуации на Украине.

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    21 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    Экс-конгрессмен США Гетц: Нужно предложить России членство в НАТО

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    21 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    22 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Рютте заявил о поставках оружия Киеву на 1,5 млрд

    Рютте сообщил о передаче Киеву американских вооружений на 1,5 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о значительных поставках вооружения Киеву странами альянса в течение месяца.

    О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

    Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    22 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    CBS: США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»
    @ Ezequiel3585/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы по решению директора национальной разведки Тулси Габбард перестали передавать данные о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам по альянсу «Пять глаз» , сообщает CBS.

    По данным CBS, Габбард несколько недель назад издала директиву, запрещающую передачу Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Британии «информации, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

    Обмен дипломатическими сведениями, полученными иными способами, а также военной информацией, не связанной с переговорами, не ограничивается. В частности, решение не затрагивает обмен информацией, которой США «делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум по украинскому урегулированию. Однако в августе на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.


    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    20 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон занимает авантюрную и конфронтационную позицию по ситуации на Украине, однако она не встречает поддержки у администрации США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Вашингтон все яснее осознает важность устранения первопричин кризиса, а не поддерживает тех, кто призывает к немедленному прекращению огня, но одновременно говорит о продолжении поставок вооружения Киеву. Министр напомнил, что именно подобную позицию недавно озвучил Макрон.

    Глава российского МИД подчеркнул, что хорошо, что администрация США стремится разобраться в сути проблем и способствовать ликвидации коренных причин кризиса.

    «Позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», – отметил Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова лидеров ЕС о «нападении» России на Украину детским лепетом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины.

    21 августа 2025, 21:01 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    20 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Пентагон решил создать флот морских беспилотников

    Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

    По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

    Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

    Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

    Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

    По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

    В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США начали ледокольную гонку с Россией

США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше.

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

