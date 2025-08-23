Прокуроры в США предложили Ионову организовать экстрадицию

Правозащитнику Ионову предложили явиться в суд США или выбрать страну экстрадиции

Tекст: Елизавета Шишкова

Прокуроры США, к которым обратился член СПЧ Александр Ионов, предложили ему явиться в суд во Флориде для ознакомления с обвинениями, передает ТАСС.

По словам Ионова, американские прокуроры заявили, что готовы раскрыть основные обвинения только после его появления в суде города Тампа.

Прокуратура также потребовала, чтобы Ионов сообщил либо номер рейса, на котором прилетит в США, либо страну, из которой США смогут организовать экстрадицию, отметив, что готовы взять на себя все расходы по перевозке. После прибытия Ионов должен будет предстать перед судом и прокуратурой для дачи показаний.

Ионов ранее обращался к президенту США Дональду Трампу и к другим представителям американской власти с просьбой прекратить уголовное преследование, но ответа из Белого дома получено не было. В феврале Ионов сообщал, что рассчитывает на вмешательство американского президента в его дело.

Власти США обвиняют Ионова в попытке вступить в сговор с гражданами США с целью использования их в качестве агентов российского влияния и предполагают, что с 2014 по 2022 год он контактировал с тремя политическими группами в различных штатах для проведения «вредоносной кампании». По этим обвинениям Ионову грозит до пяти лет лишения свободы. Сам он вину не признает и считает дело политически мотивированным, связанным с его поддержкой спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили награду до 10 млн долларов за информацию о местонахождении Александра Ионова.

Американские активисты продолжают взаимодействие с российскими коллегами несмотря на давление со стороны властей США.