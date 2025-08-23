До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Прокуроры в США предложили Ионову организовать экстрадицию
Правозащитнику Ионову предложили явиться в суд США или выбрать страну экстрадиции
Американская прокуратура потребовала от правозащитник Александра Ионова прибыть в США или назвать страну, откуда возможна экстрадиция, предложив оплатить расходы.
Прокуроры США, к которым обратился член СПЧ Александр Ионов, предложили ему явиться в суд во Флориде для ознакомления с обвинениями, передает ТАСС.
По словам Ионова, американские прокуроры заявили, что готовы раскрыть основные обвинения только после его появления в суде города Тампа.
Прокуратура также потребовала, чтобы Ионов сообщил либо номер рейса, на котором прилетит в США, либо страну, из которой США смогут организовать экстрадицию, отметив, что готовы взять на себя все расходы по перевозке. После прибытия Ионов должен будет предстать перед судом и прокуратурой для дачи показаний.
Ионов ранее обращался к президенту США Дональду Трампу и к другим представителям американской власти с просьбой прекратить уголовное преследование, но ответа из Белого дома получено не было. В феврале Ионов сообщал, что рассчитывает на вмешательство американского президента в его дело.
Власти США обвиняют Ионова в попытке вступить в сговор с гражданами США с целью использования их в качестве агентов российского влияния и предполагают, что с 2014 по 2022 год он контактировал с тремя политическими группами в различных штатах для проведения «вредоносной кампании». По этим обвинениям Ионову грозит до пяти лет лишения свободы. Сам он вину не признает и считает дело политически мотивированным, связанным с его поддержкой спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили награду до 10 млн долларов за информацию о местонахождении Александра Ионова.
Американские активисты продолжают взаимодействие с российскими коллегами несмотря на давление со стороны властей США.