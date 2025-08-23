До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Володин сообщил о подготовке законопроекта о полном запрете продажи вейпов
Госдума готовится принять закон о полном запрете продажи вейпов в течение ближайших двух месяцев после одобрения инициативы президентом Владимиром Путиным.
Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете продажи вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.
Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным, который согласился с предложением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов правом вводить такие ограничения и одобрил проведение пилотного проекта в Нижегородской области.
Володин сообщил, что абсолютное большинство депутатов нижней палаты поддерживает введение полного запрета на продажу вейпов. Ранее аналогичные предложения поступали от других губернаторов, в частности, из Вологодской области, а также от родителей и педагогов.
В опросе по запрету вейпов приняли участие 265 тыс. граждан, из которых 74% высказались за полный запрет реализации вейпов и соответствующих жидкостей.
Он напомнил, что с 2023 года уже действует запрет на продажу электронных устройств для потребления никотина детям, а также введены повышенные штрафы и уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Однако, по мнению Володина, этих мер оказалось недостаточно, поскольку вейпы продолжают наносить вред здоровью и могут привести к тяжелым последствиям.