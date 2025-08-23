Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов

Tекст: Антон Антонов

Никитина выразил обеспокоенность в связи с «распространением, особенно среди маленьких детей, курительных смесей, вейпов и всей этой гадости». Он заявил, что Нижегородская область готова стать «пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость в рознице, в оптовой торговле, в обращении», передает РИА «Новости».

Путин в ответ заявил: «Считайте, что я уже согласился сразу». Идею нижегородского губернатора он назвал хорошей, передает ТАСС.

Губернатор также подчеркнул снижение в регионе уровня потребления алкоголя. Путин оценил положительное влияние соответствующей разъяснительной работы с населением: «Дает результаты хорошие. Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова дает результаты».

Напомним, в Сарове, куда Путин прибыл для встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, он также обсудил ситуацию в Нижегородской области с губернатором региона.