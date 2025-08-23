Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов
Президент России Владимир Путин выразил поддержку предложению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам полномочия по полному запрету вейпов.
Никитина выразил обеспокоенность в связи с «распространением, особенно среди маленьких детей, курительных смесей, вейпов и всей этой гадости». Он заявил, что Нижегородская область готова стать «пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость в рознице, в оптовой торговле, в обращении», передает РИА «Новости».
Путин в ответ заявил: «Считайте, что я уже согласился сразу». Идею нижегородского губернатора он назвал хорошей, передает ТАСС.
Губернатор также подчеркнул снижение в регионе уровня потребления алкоголя. Путин оценил положительное влияние соответствующей разъяснительной работы с населением: «Дает результаты хорошие. Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова дает результаты».
Напомним, в Сарове, куда Путин прибыл для встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, он также обсудил ситуацию в Нижегородской области с губернатором региона.