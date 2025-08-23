  • Новость часаПарламент Республики Сербской назначил референдум по мандату Додика
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    23 августа 2025, 05:46 • Новости дня

    США пригрозили ввести пошлины на импорт мебели

    Трамп заявил о планах ввести пошлины на импорт в США мебели

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена завершить расследование в сфере импорта мебели, после чего будут определены новые пошлины, сообщил президент страны Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что масштабное разбирательство началось для выяснения необходимости введения новых тарифов, передает ТАСС.

    Он заявил, что в течение 50 дней ведомства завершат проверку, после чего на мебель, которую ввозят из других стран, будут установлены пошлины. Размер новых пошлин будет определен отдельно по итогам расследования.

    Трамп считает, что «это вернет мебельный бизнес в Северную Каролину, Южную Каролину, Мичиган и другие штаты». Сейчас в числе крупнейших экспортеров мебели в США находятся Китай, Вьетнам, Канада и Мексика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США решили ввести пошлины на фармацевтическую продукцию. В стране действуют пошлины на все поставки стали и алюминия. США также объявили о введении пошлин на импорт меди.

    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    22 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в личном письме венгерскому премьеру Виктору Орбану отметил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о своем сильном недовольстве действиями Украины против нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

    В опубликованном политическим советником Балажом Орбаном (однофамилец венгерского премьера) послании Трамп подчеркнул: «Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого».

    Речь идет о письме, написанном Трампом от руки в ответ на обращение Орбана по поводу ударов по инфраструктуре нефтепровода, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

    Копия документа, отправленного из Белого дома в офис главы венгерского правительства, была обнародована на странице Балажа Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у границы с Белоруссией произошла новая атака на нефтепровод «Дружба», после чего прокачка нефти была приостановлена.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии.

    Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки.

    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    22 августа 2025, 17:51 • Новости дня
    Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского

    Трамп заявил о нежелании участвовать во встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече главы России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», – заявил Трамп. Он также добавил: «Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией.

    Белый дом заявил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    22 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    Roll Call анонсировал заявление Трампа в Белом доме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу Дональд Трамп намерен обратиться с заявлением из Овального кабинета в 19.00 по московскому времени, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в пятницу, 22 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Roll Call.

    По информации издания, речь президента состоится в Овальном кабинете Белого дома в 12.00 по времени Вашингтона, что соответствует 19.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина ранее обязалась купить вооружение у США на 100 млрд долларов. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США планируют сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    22 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    ФБР провело обыски в доме экс-помощника Трампа Болтона

    Tекст: Денис Тельманов

    Агенты ФБР прибыли с обысками в дом Джона Болтона в Мэриленде в рамках давнего расследования, связанного с секретными материалами.

    Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты New York Post.

    Дом Болтона находится в городе Бетесда, штат Мэриленд.

    По сведениям неназванного чиновника из Белого дома, проверка связана с расследованием, касающимся секретных документов. Источник уточнил, что дело началось несколько лет назад.

    Также отмечается, что это расследование было приостановлено администрацией Джо Байдена по политическим причинам. Подробности о содержании секретных документов не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США приняли решение вызвать Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна. Дональд Трамп две недели назад заявил, что обсуждать это дело не стоит.

    Власти США ранее признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Дональду Трампу необходимо демонстрировать готовность применять силу к протестующим, чтобы не допустить расшатывания власти республиканцев.

    Семнадцатилетний подросток из Висконсина обвинен в убийстве родителей, подготовке покушения на Трампа и попытке применения оружия массового уничтожения с помощью дрона.

    22 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    Лавров сообщил о гибкости России по предложениям Трампа

    Лавров: Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил Трамп

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выразила готовность к компромиссам по отдельным вопросам, озвученным президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Анкоридже, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных президентом США Дональдом Трампом после саммита в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала NBC News.

    Лавров подчеркнул: «Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость», передает ТАСС.

    Ранее Лавров сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Кроме того, Россия рассчитывает, что Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы.

    22 августа 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии исключил участие оппозиции в переговорах об освобождении ряда заключенных, акцентировав прямой диалог только с Вашингтоном.

    Переговоры по освобождению заключенных Минска ведутся исключительно с США, подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Он уточнил, что представители оппозиции, находящиеся за границей, не принимают в них участия.

    Лукашенко заявил: «Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры».

    Он также подчеркнул, что беглая оппозиция не имеет отношения к обсуждению вопроса помилования осужденных, отметив, что контакты имеют место только на официальном уровне между Минском и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом вопросе.

    Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Трампом и заявил, что американский лидер проявил себя успешным посредником на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.

    22 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о шутке во время телефонного разговора с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, отметив, что тот проявил себя успешным посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Новые подробности телефонного разговора Александра Лукашенко с Дональдом Трампом раскрыл сам белорусский лидер журналистам, передает БелТА.

    По его словам, связь прервалась вскоре после начала беседы, и Трамп вскоре перезвонил снова. Лукашенко с юмором отметил: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор». С этой шутки, по словам президента, начался второй этап диалога.

    Лукашенко также прокомментировал итоги переговоров между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Президент Белоруссии считает ошибочным мнение, что Трамп проиграл эти переговоры, так как он выступал лишь посредником. Лукашенко подчеркнул, что определенные договоренности на такой встрече невозможны, поскольку участвовала только одна сторона конфликта, а Трамп стремился узнать позицию России.

    Президент Белоруссии отметил, что Путин мог бы внести конкретику, но предпочел дипломатичный подход. «Но Трамп меня удивил, – отметил Лукашенко, – он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям».

    Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги переговоров с Дональдом Трампом, а также шаги по урегулированию украинского кризиса.

    Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

    Сам Дональд Трамп рассказал, что во время телефонных переговоров с Лукашенко обсуждалась тема освобождения 1,3 тыс. заключенных.

    22 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп пообещал ясность по переговорам на Украине через две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что судьба переговоров по Украине станет яснее в ближайшие две недели, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, его не радует происходящее в конфликте и текущая ситуация вызывает у него беспокойство. «Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», – заявил президент США.

    Ранее Трамп заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    Трамп также допустил срыв украинского урегулирования. Он уточнил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.


    23 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Telegraph указала на риск катастрофы для Киева при провале мирного плана Трампа

    Telegraph: Провал мирного плана Трампа может стать катастрофой для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не принесет результатов, Киеву грозит катастрофа, пишет британская газета Telegraph.

    «Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», – приводит ТАСС текст Telegraph.

    Telegraph подчеркивает, что положение Украины на фронте становится все более сложным. По мнению издания, главные проблемы ВСУ – нехватка живой силы и нарастающие противоречия внутри командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине. «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – сказал он.


    23 августа 2025, 05:19 • Новости дня
    Лула да Силва пригласил Трампа в Бразилию

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что направил президенту США Дональду Трампу личное письмо с приглашением принять участие в конференции ООН по климату COP30 в Белене.

    «Я отправил личное письмо президенту Трампу. Он приглашен на COP. И каждое приглашение направлено с моей подписью, это не электронное письмо. Так мы сможем увидеть, будут ли они относиться серьезно к этой конференции или нет», – приводит слова президента Бразилии РИА «Новости» со ссылкой на CNN Brasil.

    Он отметил, что предстоящий форум станет испытанием на серьезность для мировых держав. По его словам, планете необходимы согласованные действия для решения глобальных вызовов. Он также подверг критике односторонние решения Вашингтона, отметив, что Трамп часто игнорирует такие структуры, как ООН и Всемирная торговая организация. Лула подчеркнул важность многосторонности и создания новой системы глобального управления.

    Кроме того, президент Бразилии обвинил развитые страны в использовании экологической повестки и борьбы с преступностью для реализации собственных интересов. Он указал, что западные государства навязывают свои модели, используя защиту лесов как оправдание протекционизма и борьбу с преступностью как повод для вмешательства во внутренние дела страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

