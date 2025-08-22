Задержанный в Италии по делу о «Северных потоках» отказался от выдачи Германии

Задержанный в Италии за «Северные потоки» украинец отказался от экстрадиции в ФРГ

Tекст: Вера Басилая

Задержанный по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» украинец отказался от добровольной экстрадиции в Германию, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Об этом он заявил на заседании суда в Болонье, где решался вопрос о мере пресечения.

В ходе слушания подозреваемый потребовал предоставить ему перевод всех материалов дела и обвинений, которые были получены от следователей из Германии, на украинский язык.

Арестованный также отметил, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине и приехал в Италию только для того, чтобы повидаться со своим старшим сыном, который учится в местном университете.

Ранее подозреваемого по делу «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова задержали во время его отдыха в Италии.

Ему грозит до 15 лет заключения после возможной экстрадиции в Германию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала подробности ареста офицера СБУ за подрыв «Северного потока».

