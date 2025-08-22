Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Blid: Новые подозреваемые в подрывах «Северных потоках» есть в окружении задержанного
Другие участники теракта с подрывом «Северных потоков» могут быть в ближайшем окружении задержанного в Италии украинского гражданина, сообщили источники немецкого издания Bild.
Часть злоумышленников из команды, подорвавшей газопровод, могут быть в ближайшем окружении задержанного украинца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Напомним, подозреваемого по делу «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова задержали во время его отдыха в Италии. Ему грозит до 15 лет заключения после возможной экстрадиции в Германию.
Через некоторое время в Сети появились фотографии задержанного.