При обстреле ВСУ Херсонской области погибли два человека
ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области, погибли два человека
В результате массированных обстрелов ВСУ по населенным пунктам Херсонской области погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения, сообщили в экстренных службах.
В экстренных службах сообщили, что два мирных жителя погибли и четверо получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов Херсонской области со стороны украинских военных, передает РИА «Новости».
В экстренных службах сообщили, что в Новой Збурьевке в результате обстрела ВСУ погибли два человека, еще двое были ранены. Также один человек получил ранения в Алешках, еще один пострадавший – в Новой Каховке.
По данным экстренных служб, в Новой Збурьевке из-за обстрела загорелось здание Дома культуры, повреждены отдельные жилые дома. Представитель службы отметил, что в течение светлого времени суток украинские военные нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, а ночью зафиксировано еще 22 удара. Кроме того, было проведено 17 атак с использованием FPV-дронов по гражданской инфраструктуре.
Всего, по информации экстренных служб, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, включая Новую Збурьевку, Новую Каховку, Алешки, Василевку, Днепряны, Горностаевку, Каиры, Заводовку, Корсунку, Пролетарку, Великую Лепетиху и Каховку.
Ранее в ночь с четверга на пятницу над Россией перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа.
Силы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области.
В Волгоградской области произошла массированная атака беспилотников.