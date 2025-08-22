  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    22 августа 2025, 06:21 • Новости дня

    Силы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области

    Силы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На севере Ростовской области были уничтожены беспилотники, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что дроны были уничтожены силами ПВО в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. В результате падения обломков в нескольких местах возникли возгорания сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что разрушений инфраструктуры не зафиксировано. «Главное – никто из людей не пострадал», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области произошла массированная атака беспилотников.

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    @ Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.

    Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.

    В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.

    Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.

    В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.

    Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.

    Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.

    Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.

    Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.

    Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    21 августа 2025, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине

    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины

    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры рассматривают инициативу, согласно которой союзники Киева будут обязаны в течение суток принять решение о военной поддержке в случае нового нападения России, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры обсуждают новый план гарантий безопасности для Киева, который предполагает, что союзники Украины должны будут в течение суток принять решение о предоставлении ей военной поддержки в случае новой атаки со стороны России, передает Bloomberg.

    С инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. По словам источников, ее предложение похоже на коллективную оборону по принципу НАТО, но при этом не предусматривает формального членства Украины в альянсе. Такой механизм рассматривается как компромисс на фоне отсутствия перспектив вступления Украины в НАТО.

    В рамках плана, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом страны будут обязаны экстренно обсудить возможный ответ, если Украина вновь подвергнется нападению. Среди мер называются быстрая и продолжительная военная поддержка, экономическая помощь, укрепление украинской армии и санкции в отношении России.

    Bloomberg отмечает, что на недавней встрече в Белом доме Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат, допустив при этом возможность воздушной поддержки. Обсуждается также потенциал участия французских и британских войск в качестве части возможного мирного соглашения, однако детали этих инициатив пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы прошла по сценарию, который соответствует интересам Владимира Путина. Дональд Трамп продолжает проводить свою линию по вопросу Украины, игнорируя позицию европейских стран. США и Европа начали совместную работу над предоставлением гарантий безопасности для Украины.

    21 августа 2025, 11:50 • Новости дня
    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса

    Дипломат Долгов: Инициатива Верховной рады Украины изменить границы Донбасса лишена смысла

    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Киева включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей – это попытка торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Верховную раду внесли проект по административно-территориальному изменению регионов.

    «Инициатива Верховной рады лишена смысла. ДНР и ЛНР в 2022 году вошли в состав России. И изъять эти территории не получится. Российская Конституция, а также другие нормативные документы категорически запрещают отторжение земель», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Спикер выразил уверенность в том, что оставшиеся части ДНР и ЛНР де-факто окажутся под российским контролем – военным путем или в рамках дипломатического урегулирования. «Донбасс – русский регион, и этот вектор ни что не нарушит», – напомнил спикер.

    «Я вижу в данной инициативе Рады попытку торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса. Киев стремится создать заведомо невыполнимые условия для мира. Не исключаю, что идея украинскому парламенту была надиктована европейскими «ястребами» – сторонниками продолжения конфликта», – допустил он.

    «Думаю, это звенья одной цепи – вместе с намерением Европы разместить свои контингенты на Украине. Брюссель и Киев хотят спровоцировать Москву на резкие действия и затем попытаться обвинить в недоговороспособности. Но, очевидно, ничего из этого у них не получится», – спрогнозировал собеседник.

    «Кроме того, Рада в попытке обмануть Россию перехитрила сама себя. Включением контролируемых Киевом частей ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей Украина заведомо отказалась от притязаний на все остальные территории, которые называла якобы своими – в том числе, Крым и Запорожье. И в этом смысле с ней можно даже согласиться», – сыронизировал дипломат.

    «Будет интересно, если США прочитают идею Рады в этом же ключе, и скорректируют свою тактику в переговорах с Москвой по украинскому урегулированию соответствующим образом», – резюмировал Долгов.

    Ранее депутат Рады Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что в парламент внесен проект постановления о включении контролируемых на данный момент Киевом территорий ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей. «На сегодня это едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине», – уверяет парламентарий.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие «территориальные уступки», напомнив, что это запрещает конституция республики. Также, по его словам, находящиеся сейчас в ДНР и ЛНР подразделения ВСУ не намерены покидать подконтрольные им районы Донбасса.

    Вместе с тем, он уточнял, что будет обсуждать территориальный вопрос только с президентом России Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах непоследовательной риторики Владимира Зеленского и резкой смены его политических позиций.

    Стоит отметить, глава Белого дома Дональд Трамп призывает Киев рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, напоминал, что российская сторона не ставила целью присоединение Крыма и Донбасса, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    21 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Лавров отверг гарантии безопасности Украине в логике сдерживания России
    Лавров отверг гарантии безопасности Украине в логике сдерживания России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    По словам Лаврова, Россия полностью отвергает предложения о гарантиях безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния России, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что европейские страны, следуя за президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаются выстроить систему гарантий, объединяя западный мир и Киев против России, чтобы продолжать политику стратегического сдерживания и нанесения поражения России. «Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», – заявил министр.

    В то же время Лавров отметил, что принцип коллективного предоставления гарантий безопасности для Украины, который был предложен Киевом на переговорах в Стамбуле в 2022 году, остается, по мнению российской стороны, «абсолютно естественным и актуальным сегодня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Украине «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция сталкиваются со сложностями при отправке войск на Украину. Десять стран, по данным Bloomberg, заявили о готовности направить свои войска на Украину.

    21 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    21 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов

    Верховная рада признала государственными награды УНР и УГВР, сотрудничавших с нацистами

    Tекст: Евгения Караваева

    Верховная рада официально утвердила государственный статус наград, учрежденных украинскими националистическими организациями, включая структуры, сотрудничавшие с нацистской Германией.

    Принятый Верховной радой закон о национальной памяти признает государственными награды, созданные Украинской народной республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР), передает ТАСС.

    В официальном сообщении отмечается: «Награды, учрежденные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждались борцы за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины».

    УНР была создана после событий 1917 года и действовала до занятия территории Красной Армией, продолжая существовать в эмиграции.

    УГВР образовался в 1944 году на базе Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, которые сотрудничали с нацистами в конце Великой Отечественной войны. Позднее часть членов УГВР в эмиграции взаимодействовала с западными спецслужбами в противостоянии с СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска.

    21 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Российские войска провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведгруппа российских войск выполнила боевую задачу в тылу противника под Купянском, вернувшись без потерь с важной информацией, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

    Марочко сообщил, что российские войска совершили успешный рейд в тыл противника под Купянском, передает РИА «Новости». По его сведениям, разведывательная группа выявляла огневые точки и корректировала огонь по скоплениям вооружения и личного состава вооруженных формирований Украины.

    Марочко уточнил, что операция прошла успешно – разведчики не были обнаружены и вернулись на свои позиции без потерь. Отмечается, что в результате действий российской группы были получены ценные разведданные о противнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ведут бои в районе Соболевки и продолжают продвижение к Благодатовке под Купянском. Российские военные взяли в окружение город Купянск в Харьковской области. Подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ у Купянска.

    21 августа 2025, 09:21 • Новости дня
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    @ Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что финские военные едва ли будут отправлены на Украину, страна ограничится лишь предоставлением технического персонала и экспертов.

    По его словам, Финляндия не рассматривает возможность массовой отправки своих военных на Украину, передает ТАСС.

    «Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять [на Украину] войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение», – заявил Коскинен общественному вещателю Yle.

    Депутат подчеркнул, что в начале сентября парламентский комитет по иностранным делам заслушает мнение Сил обороны и Министерства иностранных дел Финляндии по вопросу участия страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа предлагает Киеву гарантии безопасности, которые направлены против России. Британия и Франция столкнутся с трудностями при отправке своих войск на Украину. Десять стран заявили о готовности направить военный контингент на Украину.

    21 августа 2025, 11:09 • Новости дня
    Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности Украины
    Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай в качестве гаранта безопасности, подчеркнув отсутствие поддержки со стороны Пекина.

    По его словам, Украина не рассматривает Китай как одного из возможных гарантов своей безопасности, сообщает ТАСС.

    Зеленский добавил, что Пекин не оказывает поддержки Киеву, а, наоборот, содействует России.

    Зеленский подчеркнул: «Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны обсуждают вопросы предоставления гарантий безопасности для Украины, однако конкретные механизмы остаются неясными. Сенатор США Марко Рубио возглавил консультации по подготовке возможных гарантий безопасности для Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила план экстренной помощи Киеву.

    21 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий Южной группировки освобожден населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Северска, Марково, Николаевки, Миньковки и Васюковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, бронемашину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Гуты, Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского, Катериновки, Варачино, Садков и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Гатищем и Волчанском Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк,  бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая америкаснкую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Купянска, Андреевки, Нового Мира Харьковской области, Среднего и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Красноармейска, Родинского, Чунишино, Удачного ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, включая американский бронетранспортер М113 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Великомихайловки, Диброва, Ивановки Днепропетровской области, Полтавкаи Ольговского, Дорожнянки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198. Уничтожены три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. А до этого – Александроград в ДНР.

    21 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    США отказались брать обязательства по гарантиям безопасности Украины
    США отказались брать обязательства по гарантиям безопасности Украины
    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станет ясно, какие условия необходимы для завершения конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    По его словам, США не намерены брать на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, передает РИА «Новости».

    Вэнс подчеркнул: «Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер. Британия и Франция сталкиваются с трудностями при возможной отправке военных на Украину. Десять государств выразили готовность направить свои войска на Украину.

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом – госпереворотом и гражданской войной. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
