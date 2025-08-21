Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
Сийярто назвал Будапешт подходящим местом для саммита России и Украины
Сийярто: Приглашение провести саммит России и Украины в Будапеште в силе
Венгрия неоднократно предлагала Будапешт в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, и по-прежнему сохраняет свою инициативу в силе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт является подходящим местом для возможного саммита между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Он прокомментировал сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в венгерской столице.
Сийярто отметил, что обсуждать сообщения о таких встречах стоит только тогда, когда они основаны на достоверной информации, и добавил, что в случае Будапешта такое предположение правдоподобно.
Министр напомнил, что правительство Венгрии неоднократно предлагало свою территорию для проведения переговоров между Россией и Украиной, и это предложение остается актуальным. По его словам, власти страны готовы «гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон» даже за час до прибытия.
Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.
В европейских дипломатических кругах обсуждается вариант проведения саммита лидеров России, США и Украины в Риме.
Канал Sky News отмечал, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.
Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве. В Турции выступили с инициативой провести встречу в аэропорту Ататюрка.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.