    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    21 августа 2025, 09:19 • Новости дня

    Сийярто назвал Будапешт подходящим местом для саммита России и Украины

    Сийярто: Приглашение провести саммит России и Украины в Будапеште в силе

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия неоднократно предлагала Будапешт в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, и по-прежнему сохраняет свою инициативу в силе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт является подходящим местом для возможного саммита между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Он прокомментировал сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в венгерской столице.

    Сийярто отметил, что обсуждать сообщения о таких встречах стоит только тогда, когда они основаны на достоверной информации, и добавил, что в случае Будапешта такое предположение правдоподобно.

    Министр напомнил, что правительство Венгрии неоднократно предлагало свою территорию для проведения переговоров между Россией и Украиной, и это предложение остается актуальным. По его словам, власти страны готовы «гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон» даже за час до прибытия.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    В европейских дипломатических кругах обсуждается вариант проведения саммита лидеров России, США и Украины в Риме.

    Канал Sky News отмечал, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве. В Турции выступили с инициативой провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    Хакеры: ВСУ за все время спецоперации потеряли 1,7 млн военнослужащих

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    20 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские депутаты зарегистрировали инициативу по изменению границ Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы оставить подконтрольные территории Донбасса в составе Украины, сообщила украинский депутат Анна Скороход.

    Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предлагает изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей, передает Lenta.ru. В случае принятия, в состав этих регионов войдут контролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Депутат Анна Скороход сообщила, что законопроект уже зарегистрирован.

    Депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга,) ранее анонсировал обсуждение этого вопроса в парламенте. По его словам, в новые границы могут войти, в частности, Славянск и Краматорск.

    Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал европейским лидерам и Владимиру Зеленскому уступить России часть территорий Донбасса ради заключения мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставила целью захват Крыма, Донбасса или Новороссии, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    Украинские СМИ заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о заключении меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом, что может означать попытку изменить власть без выборов.

    Меморандум между Центральной избирательной комиссией Украины и британским избирательным органом сигнализирует о начале процесса перехвата контроля над избирательной инфраструктурой страны со стороны Лондона и Евросоюза, передает Ura.ru со ссылкой на издание «Страна».

    В материале подчеркивается, что европейские структуры якобы планируют использовать созданную Демократической партией США систему контроля для влияния на Владимира Зеленского или, при необходимости, замены его на посту главы государства любым другим кандидатом, даже без проведения выборов.

    Авторы статьи отмечают, что нынешняя ситуация создает для Зеленского прямые риски. В частности, европейские партнеры могут оказать значительную поддержку его главному оппоненту – послу на территории Британии Валерию Залужному.

    Кроме того, глава ЦИК Олег Диденко, как отмечается, не проявляет лояльности к действующей киевской власти и способен организовать передачу полномочий в пользу Залужного. По мнению издания, такие действия европейских партнеров способны серьезно изменить подходы к мирным переговорам и существенно ослабить влияние Зеленского на внутренние процессы в стране.

    Ранее Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто. Он заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    20 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель задержанных в Брянской области украинских диверсантов Александр Жук заявил, что группу, подорвавшую мост в Брянской области в мае 2025 года, возглавлял капитан спецопераций Украины Максим Салашак.

    Минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района Брянской области проводила ДРГ из боевиков сил специальных операций Украины, сказал Жук, передает ТАСС.

    Командиром группы был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным «Фокс».

    Напомним, в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области погибло семь мирных граждан.

    В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.

    В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Минобороны: Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    20 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Киево-Печерской лавры планирует заменить современные изображения руководителей канонической Украинской православной церкви на росписях Успенского собора, чтобы оставить только исторические фигуры.

    Руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» намерено провести так называемую дерусификацию росписей главного храма – Успенского собора, сообщает ТАСС. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила исполняющая обязанности гендиректора заповедника Светлана Котляревская.

    По ее словам, нынешнее здание собора было восстановлено около двадцати лет назад практически с нуля, поскольку оригинал был разрушен во время Второй мировой войны. При восстановлении собора, когда на территории находилась каноническая Украинская православная церковь, в росписях появились изображения ее тогдашних руководителей, увековеченных рядом с историческими фигурами лавры.

    Котляревская отметила: «Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора». По ее словам, руководство заповедника рассматривает этот шаг как часть общего курса по дерусификации культурных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили УПЦ в связях с Русской православной церковью. Власти Украины также потребовали от УПЦ порвать связи с РПЦ.

    20 августа 2025, 11:31 • Новости дня
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры крупнейших европейских стран выразили сомнения в готовности Москвы к заключению мира и поддержали жесткую стратегию по отношению к России, сообщает Politico.

    Европейские лидеры не верят в искреннее стремление президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Politico.

    Основной план европейцев – поощрять инициативу Дональда Трампа, чтобы тот лично убедился в нежелании Москвы договариваться и усилил давление на Россию.

    «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон подчеркнул, что Москва настаивает на капитуляции Киева и требует уступок по территории, отвергая ключевые гарантии безопасности для Украины.

    Дипломаты, участвовавшие в экстренных консультациях в Европе, отмечают, что общий настрой лидеров – поддержка идеи переговоров ради проверки позиции России и одновременное лоббирование жестких санкций. Европейские страны рассчитывают, что санкционное давление США и возможное ужесточение ограничений по торговле с Китаем помогут склонить Москву к уступкам.

    Лидеры Евросоюза провели серию экстренных совещаний на фоне подготовки к возможному саммиту России и Украины. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры военных и политических лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. ЕС также смягчил требование о немедленном прекращении огня до начала переговоров, чтобы поддержать американскую инициативу.

    В то же время Дональд Трамп впервые публично допустил, что президент России может не идти на уступки в переговорах. «В ближайшие недели мы узнаем, хочет ли президент Путин заключить сделку», – заявил Трамп.

    Ранее США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их центральным элементом должно стать создание мощной армии, способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.

    20 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за то, чтобы разрабатываемые Британией, Францией и Германией коллективные гарантии безопасности по Украине были действительно надежными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Москва поддерживает инициативу создания таких гарантий, но считает, что они должны быть эффективными и обеспечивать безопасность всех сторон, передает ТАСС.

    В ходе совместной пресс-конференции вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что встреча президентов России и США на Аляске поможет политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    «Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение», – заявил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    20 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

    20 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания на Украине

    Sky News заявил о нехватке солдат для сдерживания России на Украине

    @ Heathcliff O'Malley/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для создания сил сдерживания на Украине потребуется около 300 тыс. военных, а армии Британии и Франции вместе способны обеспечить лишь пятую часть этого числа, пишет Sky News.

    У Европы нет необходимого количества солдат для создания сил сдерживания на Украине, заявил военный эксперт Шон Белл, передает Sky News.

    По словам Белла, размещение военных вдоль границы Украины с Россией протяженностью примерно 1,6 тыс. километров потребует около 100 тыс. солдат одновременно, что с учетом ротации увеличит необходимое число до 300 тысяч.

    При этом он отметил, что армия Британии составляет лишь 10% необходимого контингента, еще 10% могла бы предоставить Франция. Остальные европейские страны с трудом могут выделить военных для такой миссии из-за риска эскалации и собственной близости к Украине.

    Белл добавил: «Вы даже близко не наберете нужное количество людей. Даже если бы могли, размещение всех передовых сил НАТО в одной стране, напротив России, было бы очень опасно – и оставило бы Китай, Северную Корею, Иран или Россию свободными для любых действий». По его мнению, присутствие войск не станет сдерживающим фактором для Владимира Путина.

    Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что европейские страны намерены «сделать ставку» на соглашение о безопасности с отправкой военных, подчеркнув, что США не будут направлять туда свои наземные войска. Лидер лейбористов Кир Стармер отметил, что коалиция готовит размещение сил «гарантий» в случае завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются навязать Киеву «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция сталкиваются с трудностями при подготовке отправки своих войск на Украину. Десять стран, по данным Bloomberg, заявили о готовности направить военный контингент на Украину.

    20 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине

    Политолог Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине

    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Британия хочет привести к победе на потенциальных президентских выборах на Украине противника мира с Россией. Для этого британская сторона будет учить украинский ЦИК приемам воздействия на население, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Лондон и Киев подписали меморандум о взаимной помощи в проведении электоральных процессов.

    «Подписанный меморандум – это формализация вмешательства Европы в потенциальные выборы на Украине с целью перезагрузки власти в нужном направлении. Британские специалисты будут обучать украинских коллег пиар-приемам, распространению фейков и другому воздействию на население с целью продвижения какого-то определенного кандидата», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Кроме того, я полагаю, что совместные проекты будут направлены на воспитание в проевропейской повестке непосредственно самих украинских политиков, кандидатов на выборах. На сегодняшний день Британия хочет, чтобы ВСУ воевали до последнего украинца. Поэтому акцент сделают на приведение к власти противника мира с Россией. Но в этой игре так много акторов, что все может кардинальным образом измениться в ближайшем будущем», – указал он.

    «У Британии большой опыт идеологической работы и создания общественно-политических трендов. Сейчас Лондон перенимает это направление работы у Госдепа для того, чтобы усилить британские позиции в мировой повестке. США же начинают дистанцироваться от этого трека, рассматривая геополитику все больше, как средство заработка, чем как инструмент для навязывания собственных парадигм», – заметил аналитик.

    Спикер напомнил, что накануне появились сообщения о том, что Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, украинский посол в Британии, якобы тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, и в Лондоне уже работает его штаб. «Впрочем, не факт, что британская сторона в итоге поддержит кандидатуру генерала, если выборы все-таки будут проводиться», – спрогнозировал собеседник.

    Политолог также допустил, что в ближайшее время подобные меморандумы с Киевом подпишут Париж, Рим и Берлин. «Думаю, нас ждет своего рода «фехтование на книжечках» между партнерами по ЕС – мягкое внутриевропейское соперничество за влияние на украинские электоральные процессы», – отметил эксперт.

    Ранее избиркомы Британии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом «в управлении выборами, кибербезопасности и просвещении избирателей». Также стороны обсудили дезинформацию, иностранное вмешательство, голосование за рубежом и электоральное финансирование. Это якобы должно помочь Киеву провести кампании после окончания конфликта, сообщает британская комиссия.

    Впрочем, глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне был озадачен его отказом от проведения президентских выборов на фоне военного положения.

    «Нам надо провести работу в парламенте, поскольку во время войны выборы проводить нельзя. Но мы можем обеспечить безопасность. Нам нужно перемирие везде – на поле боя, в воздухе, на море, чтобы у людей была возможность прийти на демократические, открытые, законные выборы», – заявил Зеленский.

    На это Трамп заметил: «Вы говорите, у вас нельзя проводить выборы во время войны?.. То есть если мы вступим с кем-то в войну – больше никаких выборов? О, это хорошо. Интересно, что на это скажут фейк-ньюс».

    Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Намеченные на 31 марта 2024 года выборы были отменены на основании введенного Зеленским военного положения, которое регулярно продлевается на 90 дней. Последний раз Верховная рада голосовала по этому вопросу в середине июля – и действует оно до 5 ноября.

    Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что согласно основному закону Украины, президент избирается на пять лет, а способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения. Таким образом нынешнее украинское руководство нелегитимно, и без проведения выборов переговоры о мире могут оказаться под вопросом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему уставшее от конфликта украинское общество не поддержит «кандидата-реваншиста» на потенциальных выборах президента Украины.

    20 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катера ВСУ у берегов Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут, уничтожив один из них с применением барражирующего боеприпаса, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести диверсионную операцию в акватории Черного моря, используя десантные катера. Катера двигались от Одессы в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

    По данным ведомства, противник был обнаружен и его действия пресекли с помощью расчетов Центра «Рубикон». На удалении 72 километра от крымского побережья один из катеров ВСУ был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Разведывательный беспилотник Zala обеспечивал разведку и объективный контроль операции.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму.

    20 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Обнародован список политзаключенных на Украине из 368 человек

    «Клуб народного единства» обнародовал список украинских политзаключенных

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный «Клуб народного единства» впервые представил перечень задержанных и осужденных на Украине за политическую или религиозную деятельность, включающий известных личностей.

    Список заключенных по политическим и религиозным мотивам на Украине впервые был обнародован на площадке ТАСС, пишет ТАСС. В него вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства и 15 журналистов. В документе указаны как осужденные, так и находящиеся под домашним арестом.

    Среди фигурантов списка – глава предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, епископы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиты Павел и Арсений, а также депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Артем Дмитрук и журналист Диана Панченко.

    Кроме того, «Клуб народного единства» принял декларацию с требованием освободить всех 368 заключенных, находящихся на Украине по политическим мотивам. Документ отправят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также патриарху Кириллу, папе римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ.

    В декларации содержится призыв к международным лидерам и организациям содействовать освобождению всех политических заключенных, находящихся в украинских местах лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

