Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Камчатки
Сильные толчки были зафиксированы в акватории Тихого океана в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, некоторые жители сообщили о сейсмической активности.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Камчатки, передает РИА «Новости».
По данным камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, толчок был зафиксирован в акватории Тихого океана в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ученые сообщили: «Время UTC: 21 августа, 03:44:48 (15.44 по камчатскому времени, 6.44 по московскому времени). Координаты: 51,4469 северной широты, 160,1343 восточной долготы. Магнитуда: 5,6». Очаг землетрясения находился на глубине 50,4 километра.
Пользователи соцсетей отметили, что в некоторых микрорайонах ощущались подземные толчки. Информации о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и предупреждают о возможности афтершоков.
Напомним, накануне у берегов Камчатки произошел афтершок магнитудой 5,6.
18 августа за сутки на Камчатке зарегистрировали 17 афтершоков.
Между тем МЧС и ученые не выявили угрозы для трассы и близлежащих поселков региона.