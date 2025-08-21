Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья Камчатки

Минцифры: В Мах можно получить код для входа в аккаунт «Госуслуг»

Сервис отправки одноразовых кодов для входа на портал «Госуслуг» стал доступен через мессенджер Мах, сообщается на сайте ведомства.

Функция пока работает в тестовом режиме, но вскоре появится для всех пользователей портала. Новая опция реализована в соответствии с законом о национальном мессенджере.

Пользователь может выбрать Мах как второй фактор аутентификации, чтобы получать OTP-коды для входа. Перед выдачей кода чат-бот задает вопросы для проверки, чтобы исключить попытки мошенничества. При подозрительных ответах бот не выдаст код и предупредит пользователя.

Подключить функцию можно при входе на «Госуслуги» через браузер компьютера, после чего появляется баннер с предложением добавить Мах как способ получения кода. Для получения кода необходимо установить на устройстве мессенджер Мах и подтвердить его как доверенное, отсканировав специальный QR-код. В дальнейшем одноразовые коды будут приходить в чат «Коды подтверждения».

Сервис не отменяет других способов подтверждения входа: по-прежнему доступны СМС, коды из специальных приложений или биометрия. Для восстановления доступа и смены пароля по-прежнему требуется подтверждение через СМС.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

Пользователи как на iOS поставили оценку в 4,4 приложению MAX, пользователи Android – 4,6.

Также в MAX опровергали сообщения о том, что приложение якобы постоянно использует камеру на ПК у пользователей.

