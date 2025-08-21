Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Советник Аббаса сообщил о помощи России палестинцам
Россия оказывает народу Палестины многоплановую помощь и чрезвычайно важную поддержку, сообщил советник президента страны Махмуд Аль-Хабаш.
«Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине – финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки», – заявил Аль-Хабаш РИА «Новости».
Он напомнил, как Россия передала 30 тыс. т пшеницы, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа.
«Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела», – сказал Аль-Хабаш.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЛАГ в мае договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.
Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.