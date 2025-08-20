Боксер Никита Цзю защитил титул чемпиона WBO нокаутом

Tекст: Ольга Иванова

Никита Цзю успешно защитил интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации в весе до 69,9 кг, сообщает ТАСС.

В десятираундовом поединке в Сиднее он одолел северомакедонца Лулзима Исмаили техническим нокаутом уже в первом раунде.

На профессиональном ринге 27-летний Цзю не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед, девять из которых закончились нокаутом. До этого он завоевывал титулы чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации.

Цзю родился в Австралии спустя шесть лет после переезда родителей, стал чемпионом страны среди юниоров, но в 16 лет временно оставил спорт ради образования. В 23 года он вернулся и начал профессиональную карьеру в 2022 году.

Лулзим Исмаили, которому 28 лет, ранее не проигрывал на профессиональном ринге и одержал 12 побед, семь из которых нокаутом. Для него это первое поражение.

