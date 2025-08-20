Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Боксер Никита Цзю защитил титул чемпиона WBO нокаутом
В первом раунде боя в Сиднее Никита Цзю одержал победу техническим нокаутом, сохранив интерконтинентальный пояс Всемирной боксерской организации.
Никита Цзю успешно защитил интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации в весе до 69,9 кг, сообщает ТАСС.
В десятираундовом поединке в Сиднее он одолел северомакедонца Лулзима Исмаили техническим нокаутом уже в первом раунде.
На профессиональном ринге 27-летний Цзю не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед, девять из которых закончились нокаутом. До этого он завоевывал титулы чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации.
Цзю родился в Австралии спустя шесть лет после переезда родителей, стал чемпионом страны среди юниоров, но в 16 лет временно оставил спорт ради образования. В 23 года он вернулся и начал профессиональную карьеру в 2022 году.
Лулзим Исмаили, которому 28 лет, ранее не проигрывал на профессиональном ринге и одержал 12 побед, семь из которых нокаутом. Для него это первое поражение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боксер Артур Бетербиев готовится к поединку с американцем Деоном Николсоном на турнире «Ночь чемпионов» в Эр-Рияде.