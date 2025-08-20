Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
СК: Двое подростков причастны к поджогу синагоги в Обнинске
Задержаны двое несовершеннолетних, причастных к поджогу синагоги в городе Обнинске в Калужской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
По местам проживания задержанных прошли обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска и другие предметы, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа в синагоге города Обнинска в Калужской области произошел поджог, в результате которого был поврежден вход.
