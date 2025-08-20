Соцфонд заявил о начале выплат студенткам пособия по беременности с сентября

Tекст: Вера Басилая

Выплаты студенткам по беременности и родам начнутся с 1 сентября, передает ТАСС.

По информации пресс-службы Социального фонда России, изменениями охватят всех девушек, обучающихся на очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, заведениях дополнительного профобразования и научных учреждениях, вне зависимости от источника финансирования обучения.

В фонде отметили, что заявление на выплату можно будет подать через портал «Госуслуги», в клиентских службах Соцфонда или в многофункциональных центрах. Для оформления выплат понадобится справка из медицинской организации о периоде нетрудоспособности и справка из вуза или колледжа, подтверждающая очную форму обучения и срок отпуска по беременности и родам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пособий беременным студенткам до уровня регионального прожиточного минимума с 1 сентября.