Путин подписал закон о повышении пособий беременным студенткам

Tекст: Дарья Григоренко

Это нововведение распространяется на девушек, обучающихся на очной форме в университетах, организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях, передает ТАСС.

Напомним, 8 июля в России приняли закон, согласно которому пособие по беременности и родам студенткам станет равным прожиточному минимуму региона с сентября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Орловской области беременным школьницам назначили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. А в Общественной палате призвали прекратить практику денежных выплат беременным школьницам, считая это неэффективной мерой.