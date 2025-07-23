Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Путин подписал закон о повышении пособий беременным студенткам
Пособия для беременных студенток и аспиранток будут увеличены до уровня регионального прожиточного минимума с 1 сентября. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Это нововведение распространяется на девушек, обучающихся на очной форме в университетах, организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях, передает ТАСС.
Напомним, 8 июля в России приняли закон, согласно которому пособие по беременности и родам студенткам станет равным прожиточному минимуму региона с сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Орловской области беременным школьницам назначили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. А в Общественной палате призвали прекратить практику денежных выплат беременным школьницам, считая это неэффективной мерой.