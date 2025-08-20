МИД: Всемирный банк выделил на поддержку Зеленского больше, чем на Африку

Tекст: Вера Басилая

Всемирный банк выделяет больше средств на поддержку режима Владимира Зеленского, чем на всю Африку, заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что банк действует под контролем США, которые через негласное право вето определяют его политику как крупнейший акционер. По его словам, ресурсы института не идут на решение реальных задач государств глобального Юга, о которых говорится на площадках ООН и G20.

Панкин подчеркнул, что перераспределение ресурсов происходит преимущественно по политическим мотивам. Он добавил, что секретариаты международных финансовых организаций сейчас находятся под сильным влиянием Запада. В то же время он указал на смещение центров экономической силы в Евразию, а также в Латинскую Америку и Африку.

Издание Financial Times писало, что Всемирный банк (ВБ) будет задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов России.

Всемирный банк оценил уровень бедности на Украине в 2024 году примерно в 29%.

Президент России Владимир Путин назвал Всемирный банк политически ангажированным.