Tекст: Дмитрий Зубарев

Исковое заявление в Высокий суд Намибии подали советы традиционных правителей и Движение безземельных людей, передает ТАСС.

Они требуют включить Германию в число ответчиков по делу о признании незаконной совместной декларации 2021 года о геноциде. Ответчиками также стали спикер и национальная ассамблея Намибии, президент, кабинет министров и генеральный прокурор, а также совет традиционных властей.

Заседание суда назначено на 7 октября. Авторы обращения заявляют, что соглашение с Германией не учитывает мнение пострадавших народов и не отражает масштабы преступлений колониального периода. Верховный вождь гереро Мучинде Качиуа назвал предстоящее слушание историческим, отметив, что впервые западная колониальная держава будет привлечена к ответственности за свои действия в Африке.

В 2021 году Германия признала геноцид, выразила сожаление и согласилась выделить Намибии 1,2 млрд долларов на протяжении 30 лет для поддержки развития и примирения. Однако правительство Германии подчеркнуло, что не выплачивает репараций бывшим колониям из-за отсутствия международных юридических норм того времени.

В начале ХХ века германские войска уничтожили большую часть народов гереро и нама ради захвата земель, в результате этих событий погибло около 100 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии признали геноцид истребления племен гереро и нама в начале XX века на территории сегодняшней Намибии и пообещали принести потомкам жертв официальные извинения. В Намибии на выборах победил кандидат по имени Адольф Гитлер.