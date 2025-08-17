Захарова предупредила о контроле военных во Франции над переехавшими учеными

Захарова: Во Франции приехавшие в страну ученые попадают под колпак военных

Tекст: Антон Антонов

Захарова обратила внимание, что программа Pause, запущенная Францией для привлечения иностранных ученых, находится под контролем военных структур. Захарова подчеркнула, что руководителем программы назначена Лаура Лоэак, которая ранее была кадровым военным и работала в подразделении министерства обороны Франции, ответственном за отношения с постсоветскими странами.

По словам Захаровой, «те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил». Она отметила, что Лоэак скрывает свое прошлое, однако в интернете сохранились записи о ее деятельности.

Захарова также обратила внимание, что программа Pause ориентирована на молодежь и не раскрывает всех деталей, связанных с руководством.

Она выразила недоумение по поводу того, что Франция отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями, но одновременно приглашает российских ученых работать под контролем структур, аффилированных с силовыми ведомствами страны.

«Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую «паузу», чтобы понять, на кого им предлагают работать», – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции технологическим компаниям грозит уголовное преследование. Он подчеркнул, что когда-то возлагал большие надежды на президента Эммануэля Макрона, но теперь Франция становится «все слабее». Дуров также отметил, что разочарован действиями французского лидера.

В 2024 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль. С июля ему разрешили выехать в ОАЭ на две недели.

