Нетаньяху назвал прекращение огня в Газе угрозой Израилю

Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей

Дипломат Долгов: Протокол встречи Путина был подстроен под историческое событие

Tекст: Андрей Резчиков

«Оказанные Владимиру Путину почести на Аляске говорят о том, что Трамп и та влиятельная часть американского истеблишмента, которая стоит сейчас за действующей администрацией, признает реальное влияние России в мире. В США лучше стали понимать, что Россия – это ключевой игрок во многих мировых делах. Это произошло благодаря внешней политике президента по жесткому отстаиванию наших национальных интересов», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

Долгов напомнил, что ранее Трамп в статусе главы государства «никого не встречал в аэропорту возле ковровой дорожки, даже союзников США».

«Этот показатель во многом выходит за рамки обычного дипломатического протокола. Это хорошие сигналы для дальнейшего выстраивания взаимодействия между Россией и США в интересах обеих стран и всего мира. За визитом, затаив дыхание, следили по всему миру. Посмотрите на официальные положительные комментарии Китая и наших ближайших партнеров, в первую очередь по БРИКС. Они все приветствовали саммит. Для цивилизованных политиков возобновление диалога России и США на высшем уровне – это плюс. Это означает, что вчера уже удалось договориться по каким-то серьезным вопросам. Саммит на Аляске приветствовали те, кто хочет своим странам процветания и безопасности».

По его словам, Аляска – это во всех смыслах связывающее две страны место – в духовном, историческом и военно-политическом. «Протокол был подстроен под это историческое событие. Дело в реальном признании заслуг Путина, важности и значимости фигуры российского президента в современной истории, как одного из лидеров мирового сообщества. Американцы же очень прагматичные и утилитарные по своей натуре люди и ни одного доллара не тратят просто так. Прием с почестями отражает реальный настрой, интересы и ожидания США. Это хорошо и положительно», – добавил дипломат.

«Трамп не зря сказал, что Россия – это могущественная страна с огромным ядерным потенциалом. Это реальный показатель признания роли России и статуса нашего президента, – продолжил собеседник. – Совершенно очевидно, что Дональд Трамп действительно уважает Владимира Путина и общается с ним на равных. А вот на своих натовских союзников он смотрит сверху вниз, включая премьер-министра Британии Кира Стармера».

Кроме того, сказывается личная «химия» между двумя президентами: «Это вчера вновь проявилось. Они тепло поприветствовали друг друга. И то, что американские истребители F-22 сопроводили борт Владимира Путина из Аляски в Россию, – признак большого личного доверия, признание значимости фигуры нашего президента и вообще значимости перспектив выстраивания отношений с Россией. Понятно, что о полном восстановлении межгосударственного доверия речи пока не идет, этот длительный процесс только начался, слишком серьезное падение было при экс-президенте Джо Байдене», – заметил эксперт.

Сами по себе почести – не факторы устранения всех накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях, но «психологически это показывает хороший настрой Вашингтона», подчеркнул Долгов.

Заявление же дочери спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс о том, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями, говорит о ее неумении ориентироваться в вопросах мировой политики. «Не Моббс решать, кого должны и не должны встречать американские военные. Это вопросы не ее уровня. Это решает руководство страны», – отметил Долгов.

В пятницу президент США Дональд Трамп лично приветствовал президента России Владимира Путина на Объединенной авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры пожали друг другу руки и вместе прошли по красной дорожке, вдоль которой стояли четыре истребителя пятого поколения F-22 ВВС США.

В этот момент в воздухе пролетели американские военные самолеты, включая истребители и малозаметный бомбардировщик B-2.

Затем Путин присоединился к Трампу в его президентском бронированном лимузине, когда они съезжали с взлетной полосы и направлялись на встречу. Президентский Cadillac One более известен как The Beast. Путин и Трамп находились в машине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.

После переговоров лидеры провели пресс-конференцию. Обычно, когда американский президент принимает иностранного коллегу, совместный брифинг начинается с выступления американского лидера, за которым следует выступление его гостя. Но в Анкоридже пресс-конференцию открыл Владимир Путин, а Трамп наблюдал за происходящим.

По пути Путина с Аляски в Россию американские истребители F-22 сопроводили борт президента РФ. Соответствующие видео опубликовала пресс-служба Кремля.