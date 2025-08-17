Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
Минобороны Белоруссии: Ситуация вокруг воздушного пространства страны сложная
В связи с активизацией разведывательных и тактических полетов авиации НАТО, ситуация у воздушных границ Белоруссии остается напряженной, сообщил начальник штаба управления авиации – первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков.
Первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков рассказал, что НАТО применяет весь спектр разведывательной авиации, включая до 12 вылетов в сутки и групповые полеты тактической авиации не только ВВС Польши, но и других стран НАТО. По его словам, полеты осуществляются с временных аэродромов в Польше и странах Балтии под управлением самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, передает ТАСС.
Рачков отметил, что вдоль государственной границы Белоруссии фиксируются полеты легкомоторной авиации, вертолетов и беспилотников. Он считает, что иностранные военные анализируют ситуацию на белорусской территории и обеспокоены уровнем боевой подготовки республики. При этом, по его словам, белорусские силы ПВО всегда готовы пресечь любые нарушения государственной границы и воздушного пространства.
Он также добавил, что парк авиационной техники Белоруссии регулярно пополняется современной техникой. В этом году республика уже получила звено ударных вертолетов Ми-35М, которые базируются в Мачуличах, и первое звено модернизированных самолетов Су-30СМ-2. Рачков сообщил, что к концу года Белоруссия рассчитывает получить еще четыре новых модернизированных Су-30СМ-2.
Ранее генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что с начала года на южных рубежах Белоруссии зарегистрировали свыше 300 случаев проникновения беспилотников.
Белорусские власти выразили обеспокоенность намерением Польши сформировать у границ группировку до 34 тыс. военнослужащих.
Минобороны Белоруссии заявило об агрессии НАТО перед учениями «Запад».