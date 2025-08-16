Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

Tекст: Ирма Каплан

«Были сделаны исчерпывающие заявления. <...> Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей». Американский президент оценил свою встречу с российским коллегой на 10 из 10 и объяснил, почему.