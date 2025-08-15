Минобороны отвергло заявления Киева об ударе по рынку в Сумах

Tекст: Вера Басилая

Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.