Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
Минобороны отвергло заявления Киева об ударе по рынку в Сумах
Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,
Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.
Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.
Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.
МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.