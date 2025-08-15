Обладатель «самого большого пениса» сломал из-за него руку

Tекст: Алексей Дегтярев

Мэтт Барр известен как обладатель самого большого пениса в мире длиной 37 сантиметров, ему 53 года, передает «Газета.Ru».

Он сломал руку в ванной. Мужчина торопился на работу, но из-за размера полового органа не заметил большое количество геля для душа на полу и поскользнулся.

Барр сообщил, что вылетел из ванны и сильно ударился плечом, получив два перелома.

После травмы британцу пришлось носить фиксирующую повязку и отменить поездку к морю. Теперь Барр принимает душ реже и приобрел резиновый коврик для ванной.

В 2020 году девушкой с самым большим обхватом груди на Украине стала уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди.