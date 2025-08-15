В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Обладатель «самого большого пениса» сломал из-за него руку
Житель Лондона Мэтт Барр травмировался в ванной, по его словам, во всем виновата его анатомическая особенность, из-за которой не заметил скользкий пол.
Мэтт Барр известен как обладатель самого большого пениса в мире длиной 37 сантиметров, ему 53 года, передает «Газета.Ru».
Он сломал руку в ванной. Мужчина торопился на работу, но из-за размера полового органа не заметил большое количество геля для душа на полу и поскользнулся.
Барр сообщил, что вылетел из ванны и сильно ударился плечом, получив два перелома.
После травмы британцу пришлось носить фиксирующую повязку и отменить поездку к морю. Теперь Барр принимает душ реже и приобрел резиновый коврик для ванной.
