Ученые сообщили о пролете астероида 2025 PM рядом с Землёй

В ИКИ РАН сообщили о пролете астероида 2025 PM в 384 тыс. км от Земли

Tекст: Мария Иванова

Как пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, астероид 2025 PM диаметром 50 метров приблизится к Земле 17 августа примерно в 12.03 по московскому времени.

По расчетам, небесное тело пролетит на расстоянии около двух диаметров лунной орбиты – это менее одного миллиона километров. Такой пролет считается потенциально опасным, поскольку аналогичные объекты сближаются с планетой крайне редко.

Астероид относится к категории Аполлонов, его орбита пересекает земную орбиту с внешней стороны. Обнаружили это небесное тело только 1 августа – менее двух недель назад, и оно еще плохо изучено. По оценкам, астероид представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ и не проявляет кометных свойств.

Вероятность столкновения с Землей или захвата астероида планетой крайне мала, однако ученые отмечают, что сближение такого масштаба привлекает особое внимание. В этом году пролет крупного астероида на сопоставимом расстоянии ожидается еще только один раз, в конце сентября.

За последние годы столь крупные объекты редко приближались к планете на дистанцию ближе миллиона километров.

