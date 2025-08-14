По украинскому заводу, производившему «Сапсаны», ударили 30 беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярев

«На территорию завода прилетело где-то порядка 30 беспилотников. Все ракеты, все прилетели, да и «Шахеды». Если бы там не было пороха и тротила – все здания тоже были бы целы», – сказал один из голосов на записи, передает РИА «Новости» со ссылкой на RT.

По словам сотрудников, после удара значительная часть инфраструктуры завода пострадала из-за наличия взрывоопасных материалов на объекте.

Сотрудники завода также выразили обеспокоенность по поводу возможного призыва в ВСУ и вопроса продления брони для работников предприятий, связанных с производством «Сапсанов».

В ходе разговора один участник попросил не призывать его и обновить ему бронь. Другой голос отметил, что после снятия брони работникам нужно идти в военкоматы.

Минобороны утром в четверг сообщило, что ВС России сорвали производство дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории.

ФСБ указывала, что баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов.

Кроме того, по данным ФСБ, к финансированию проекта по производству ракет привлекалась Германия.