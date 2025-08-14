По украинскому заводу, производившему «Сапсаны», ударили 30 беспилотников

  • Новость часаНазвано время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Назван состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю территорию ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    29 комментариев
    14 августа 2025, 12:02 • Новости дня

    По украинскому заводу, производившему «Сапсаны», ударили 30 беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский оборонный завод, где производились баллистические комплексы «Сапсан», подвергся удару примерно 30 дронами, об этом говорили сотрудники предприятия, их беседы попали на запись ФСБ.

    «На территорию завода прилетело где-то порядка 30 беспилотников. Все ракеты, все прилетели, да и «Шахеды». Если бы там не было пороха и тротила – все здания тоже были бы целы», – сказал один из голосов на записи, передает РИА «Новости» со ссылкой на RT.

    По словам сотрудников, после удара значительная часть инфраструктуры завода пострадала из-за наличия взрывоопасных материалов на объекте.

    Сотрудники завода также выразили обеспокоенность по поводу возможного призыва в ВСУ и вопроса продления брони для работников предприятий, связанных с производством «Сапсанов».

    В ходе разговора один участник попросил не призывать его и обновить ему бронь. Другой голос отметил, что после снятия брони работникам нужно идти в военкоматы.

    Минобороны утром в четверг сообщило, что ВС России сорвали производство дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории.

    ФСБ указывала, что баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов.

    Кроме того, по данным ФСБ, к финансированию проекта по производству ракет привлекалась Германия.

    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (22)
    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    Комментарии (9)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова «А что у вас?»

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоконференцию европейских лидеров по Украине, сравнив их с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» («Дело было вечером, делать было нечего...»).

    Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Комментарии (8)
    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы зафиксирован третий по счету взрыв за сутки, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 13:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий подразделений группировки «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Рубежного, Димитрова, Артемовки, Веселого, Новоалександровки, Удачного, Родинского, Полтавки, Красноармейска в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак» и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Новой Сечи, Юнаковки, Варачино, Корчаковки, Перше Травни и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Чугуновкой и Гатищем в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) и Ковшаровки в Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, канадская боевая бронемашина Senator, две 155-мм гаубицы М198 производства США.

    Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ у Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР.

    Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки в Днепропетровской области и Искры в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три бронемашины и две польские 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки в Запорожской области и Бургунки в Херсонской области.

    Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Луначарское в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 10:15 • Новости дня
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине

    Times: Стармер представил план военной поддержки Украины без ввода войск

    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Британия отказалась от размещения 30-тысячного контингента на Украине и теперь разрабатывает план по созданию «сил поддержки» после завершения боевых действий, сообщает The Times.

    По данным Times, британское военное руководство отказалось от планов отправки 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины, пишет «Коммерсантъ».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вместо боевого контингента обсуждаются «более реалистичные» меры, которые могут быть реализованы после окончания боевых действий на Украине.

    Согласно новому плану, Британия готова обеспечить безопасность воздушного пространства над Западной Украиной, подготовку украинских военных и разминирование акватории Черного моря. Стармер подчеркнул, что британские «силы поддержки» сосредоточатся на обучении, логистике и технической поддержке, а не на непосредственном обеспечении передовых частей.

    Стармер также пообещал, что Британия будет усиливать давление на Россию с помощью экономических санкций и других более широких мер, если это потребуется.

    Ранее Стармер объявил о подготовке новых санкций против России.

    Также Стармер проведет встречу с Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.

    Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии.

    Комментарии (20)
    13 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что отправной точкой для подобных переговоров должна стать так называемая линия соприкосновения, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что прекращение огня считается основным условием для начала переговоров. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня», – заявил Мерц.

    Он добавил, что ключевые элементы должны согласовываться в рамках специального соглашения, а обсуждение территориальных вопросов возможно только при условии линии соприкосновения как базы. Мерц также отметил, что «юридическое признание территорий не обсуждается и принцип сохранения границ остается неизменным».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. До этого он заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (14)
    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вне формата НАТО, пишет Politico.

    По данным Politico, обсуждение состоялось 13 августа во время диалога президента США с руководителями стран Европы, передает ТАСС.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предоставлении Украине «средств сдерживания» при условии достижения соглашения о прекращении огня с Россией. При этом он уточнил, что такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО.

    Один из источников отметил, что американский президент не пояснил, что конкретно подразумевается под гарантиями безопасности, а разговор касался лишь более широкой концепции поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности». Telegraph пишет, что Киев готов рассмотреть прекращение боевых действий и фактическую передачу части регионов под контроль России при условии получения гарантий безопасности и поддержки от европейских стран.

    Комментарии (10)
    13 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти контролируемой Киевом части Донецкой народной республики объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Об обязательной эвакуации сообщил глава военной администрации контролируемой Киевом части ДНР Вадим Филашкин, передает ТАСС. По его словам, решение связано с продвижением российских военных в этом районе.

    Филашкин уточнил, что принудительная эвакуация распространяется на город Белозерское, а также на села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины. Кроме того, эвакуация затронет поселок Свягогоровка, а также села Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

    «Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», – сказал он.

    Ранее власти Украины расширили зону обязательной принудительной эвакуации в северной части Донецкой народной республики. Эвакуация касается семей с детьми и охватывает 19 населенных пунктов Лиманской территориальной общины.

    В июле Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    Комментарии (4)
    14 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Антон Антонов

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», – сообщил Гладков на видео в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил, что «есть небольшие повреждения». Он указал, что оперативная обстановка в регионе «оставляет желать лучшего». «В ситуации справимся, самое главное – быть осторожными», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков беспилотника. В ночь на четверг беспилотники были сбиты над Миллеровским и Кашарским районами Ростовской области.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    @ Sergienkod (CC0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан», но усилия Федеральной службы безопасности и Минобороны России позволили сорвать это производство, сообщила ФСБ.

    Огневое поражение нанесли ряду оборонных предприятий в Днепропетровской и Сумской областях, где разворачивалось производство этих ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

    На этих заводах проводилась разработка и производство оперативно-тактических комплексов среднего радиуса действия «Сапсан», которые могли бы бить вглубь России.

    В материалах ФСБ указывается, что Павлоградский химический завод был предназначен для хранения твердого ракетного топлива и участвовал в производстве носителей и боеприпасов.

    Приказы о перемещении мощностей из Павлограда в Житомирскую область поступили после продвижения российских войск. Павлоградский механический завод отвечал за сборку корпусов и боевых частей, а шосткинские предприятия поставляли пороха и топливо.

    ФСБ также заявила, что подтверждается участие Германии в финансировании программы по производству ракет. По данным спецслужбы, ущерб украинскому ВПК оказался «колоссальным и не сопоставим с ущербом России от операции «Паутина», проведенной украинской стороной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, способного наносить удары вглубь России.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек
    На Украине придумали наказание за отказ от обязательной эвакуации
    Сестра Ким Чен Ына назвала мирные шаги Сеула «глупой мечтой»
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену миллиардным иском
    Автоэксперты оценили идею запрета «иранской тонировки»
    Институт русского языка закрепил варианты произношения «миллион» и «миллиард»
    Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен «Ленинграда» среди детей

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю территорию ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      0 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      18 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      29 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации