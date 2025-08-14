  • Новость часаФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    ВС России расширили зону контроля возле Доброполья в ДНР
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    Польша задержала украинца за шпионаж
    При беспорядках в Сербии пострадали 16 полицейских
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    15 комментариев
    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня

    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России

    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    57 комментариев

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (13)
    13 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области

    Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области

    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.

    Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.

    Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.

    Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

    В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    Комментарии (13)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова «А что у вас?»

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоконференцию европейских лидеров по Украине, сравнив их с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» («Дело было вечером, делать было нечего...»).

    Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Комментарии (8)
    13 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день

    Экономист Лизан: Орбан использует зависимость Украины от Венгрии для давления на ЕС

    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    @ SADAK SOUICI/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев критически зависит от Венгрии по вопросам газа и электричества. Будапешт использует этот фактор для давления на Брюссель в рамках отстаивания своих политических и энергетических интересов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил «привести Украину к распаду за один день».

    «Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Раньше эта зависимость была еще сильнее, но сейчас Киев улучшил ситуацию с маневровыми мощностями и газовыми электростанциями, которые дают в совокупности примерно 900 мВт. Остальную часть украинская сторона получает от Румынии и Польши», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Если переток электричества со стороны Венгрии прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения, а сами будут просить Еврокомиссию надавить на венгерскую сторону. С газом ситуация еще хуже – тут зависимость Киева от Будапешта и Братиславы критическая. Она колеблется в диапазоне от 50% до почти 100%. На Украине сейчас минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ», – продолжил он.

    Тем не менее аналитик сомневается, что Орбан в координации со словацким коллегой Робертом Фицо всерьез намерен прекратить поступление на Украину электричества и газа. «Будапешт не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем. Он хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию. Кроме того, заявление Орбана может являться и предупреждением Киеву, чтобы украинские военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся венгерских интересов», – заключил Лизан.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на зависимость Киева от венгерских энергоресурсов: электричества и газа. «Мы могли бы привести Украину к распаду за один день, но это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», – подчеркнул он.

    По словам политика, Будапешт поддерживает стабилизацию ситуации на Украине, поскольку ее ухудшение грозит ростом терроризма и утяжелением жизни венгров в Закарпатье. Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, так как это приведет к конфликту интересов, добавил политик. При этом Киев использует неуважительную риторику в отношении венгерских властей, посетовал Орбан.

    Он также осудил недавнее совместное заявление стран ЕС, в котором подтверждается углубление интеграции Киева с Брюсселем и говорится, что Украина должна сама выбирать свое будущее – в контексте намеченной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Мы ведем себя так, как будто это противостояние будет бесконечным. Но украинцы уже проиграли, а Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, это признает, и к чему это приведет», – сказал Орбан.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной, осудив действия Киева в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению. Украинцам не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе, заявил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана, но по происхождению это все равно по большей части российское топливо.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы зафиксирован третий по счету взрыв за сутки, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 11:25 • Новости дня
    AP: Зеленский приедет в Берлин в среду для участия в звонке европейских лидеров Трампу
    AP: Зеленский приедет в Берлин в среду для участия в звонке европейских лидеров Трампу
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский в среду проведет переговоры в Берлине с канцлером Фридрихом Мерцем и европейскими лидерами, сосредоточив внимание на вопросах поддержки Киева и будущих гарантий безопасности.

    Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Европы и США, сообщает AP.

    Визит состоится накануне саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, участие в котором представители европейских и украинских властей не примут.

    Мерц организует серию виртуальных встреч, чтобы, как отмечается, «голос европейских и украинских лидеров был услышан» до проведения важного саммита. Сначала Зеленский встретится с европейскими лидерами, после чего примерно через час проведет виртуальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    В заключение состоится еще одна видеоконференция с участием стран «коалиции желающих» – государств, которые готовы участвовать в поддержании будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Ранее Мерц пообещал помочь Украине в разработке собственных дальнобойных ракетных систем, не ограниченных западными условиями по применению и выбору целей.

    В последний раз Зеленский посещал Берлин в конце мая. Трамп накануне заявил, что намерен выяснить, насколько серьезно президент России Владимир Путин настроен на завершение конфликта, назвав предстоящий саммит «ознакомительной встречей» для оценки намерений российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку России и Владимиру Путину перед предстоящей встречей с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп отказался подтвердить участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске. Трамп также заявил, что встреча с Путиным на Аляске станет предварительным этапом диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Комментарии (17)
    13 августа 2025, 13:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий подразделений группировки «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Рубежного, Димитрова, Артемовки, Веселого, Новоалександровки, Удачного, Родинского, Полтавки, Красноармейска в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак» и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Новой Сечи, Юнаковки, Варачино, Корчаковки, Перше Травни и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Чугуновкой и Гатищем в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) и Ковшаровки в Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, канадская боевая бронемашина Senator, две 155-мм гаубицы М198 производства США.

    Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ у Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР.

    Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки в Днепропетровской области и Искры в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три бронемашины и две польские 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки в Запорожской области и Бургунки в Херсонской области.

    Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Луначарское в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что отправной точкой для подобных переговоров должна стать так называемая линия соприкосновения, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что прекращение огня считается основным условием для начала переговоров. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня», – заявил Мерц.

    Он добавил, что ключевые элементы должны согласовываться в рамках специального соглашения, а обсуждение территориальных вопросов возможно только при условии линии соприкосновения как базы. Мерц также отметил, что «юридическое признание территорий не обсуждается и принцип сохранения границ остается неизменным».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. До этого он заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (14)
    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти контролируемой Киевом части Донецкой народной республики объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Об обязательной эвакуации сообщил глава военной администрации контролируемой Киевом части ДНР Вадим Филашкин, передает ТАСС. По его словам, решение связано с продвижением российских военных в этом районе.

    Филашкин уточнил, что принудительная эвакуация распространяется на город Белозерское, а также на села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины. Кроме того, эвакуация затронет поселок Свягогоровка, а также села Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

    «Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», – сказал он.

    Ранее власти Украины расширили зону обязательной принудительной эвакуации в северной части Донецкой народной республики. Эвакуация касается семей с детьми и охватывает 19 населенных пунктов Лиманской территориальной общины.

    В июле Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Названо место проведения учений «Запад-2025»

    Названо место проведения учений России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные маневры «Запад-2025» развернутся на полигонах под Борисовом, где запланированы ключевые действия российских и белорусских войск.

    Основные мероприятия совместных учений «Запад-2025» состоятся в центральной части Белоруссии, рядом с городом Борисовом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Виктора Хренина. Он уточнил, что подготовка идет строго по ранее согласованным указаниям, а главные действия развернутся на базовых военных полигонах Вооруженных сил республики.

    По информации агентства «Белта», в стратегических маневрах также задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении. Хренин пояснил, что из пяти укрепрайонов четыре уже готовы и активно используются во время боевой подготовки. Из них два планируется использовать для тренировок во время самого учения.

    Министр уточнил, что в рамках «Запад-2025» на волковысском и сморгонском направлениях в Гродненской области небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению вероятного противника. Подготовка к учениям продолжается и включает наращивание укрепленных районов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха. В Минске заявили об агрессивных действиях НАТО накануне учений. Белоруссия подтвердила отработку сценариев применения ядерного оружия в ходе этих маневров.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Антон Антонов

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», – сообщил Гладков на видео в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил, что «есть небольшие повреждения». Он указал, что оперативная обстановка в регионе «оставляет желать лучшего». «В ситуации справимся, самое главное – быть осторожными», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков беспилотника. В ночь на четверг беспилотники были сбиты над Миллеровским и Кашарским районами Ростовской области.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 11:21 • Новости дня
    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим самоубийством

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»
    @ Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ссору Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете дипломатическим «самоубийством» из-за серьезных карьерных рисков.

    На встрече со студентами киевских вузов глава офиса президента Украины заявил, что спор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете с дипломатической позиции был «самоубийством». «Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», – заявил Ермак.

    Чиновник подчеркнул, что несмотря на риски, Зеленский руководствовался интересами военных, думал о том, как это воспримут люди на фронте, пишут «Ведомости».

    Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, в феврале Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме и планировали обсудить детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. На этой встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией. В результате Зеленский покинул Белый дом и не подписал сделку.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    На Волгоградском НПЗ произошел пожар после падения обломков БПЛА
    На Украине придумали наказание за отказ от обязательной эвакуации
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену миллиардным иском
    Стало известно о сокращении спроса на курьеров в России
    Институт русского языка закрепил варианты произношения «миллион» и «миллиард»
    Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен «Ленинграда» среди детей

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации