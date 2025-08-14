  • Новость часаБритания передумала размещать военный контингент на Украине
    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ВС России расширили зону контроля возле Доброполья в ДНР
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    Польша задержала украинца за шпионаж
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    14 августа 2025, 10:52 • Новости дня

    Глава Минобороны Италии призвал Зеленского искать компромисс

    МО Италии: Киеву придется пойти на компромисс между справедливым и приемлемым

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский должен изменить задачи, поставленные три года назад, и искать компромисс между справедливым и приемлемым, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Киевским властям придется искать компромисс между справедливым и приемлемым, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает ТАСС.

    По его словам, Владимир Зеленский, осознавая итоги трех лет конфликта, должен скорректировать изначальные задачи, поскольку получить желаемое в полном объеме уже невозможно.

    Министр отметил, что Евросоюз не оказывает влияния на переговорный процесс по Украине. Крозетто указал, что присутствие ЕС на саммите не гарантировало бы будущей безопасности. По его мнению, Евросоюз сейчас не может считаться государственной единицей и не обладает собственной внешней политикой.

    Кроме того, министр обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен олицетворяет преимущественно бюрократическую и валютную сторону объединения. Он подчеркнул, что отсутствие избранного народом лидера препятствует превращению Евросоюза в самостоятельного игрока, сопоставимого с США или Россией.

    Евросоюз настаивал на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности».

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа, по данным СМИ, они пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрели, но Трамп пообещал позднее их проинформировать о результатах встречи.

    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    14 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова «А что у вас?»

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоконференцию европейских лидеров по Украине, сравнив их с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» («Дело было вечером, делать было нечего...»).

    Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    13 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день

    Экономист Лизан: Орбан использует зависимость Украины от Венгрии для давления на ЕС

    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    @ SADAK SOUICI/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев критически зависит от Венгрии по вопросам газа и электричества. Будапешт использует этот фактор для давления на Брюссель в рамках отстаивания своих политических и энергетических интересов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил «привести Украину к распаду за один день».

    «Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Раньше эта зависимость была еще сильнее, но сейчас Киев улучшил ситуацию с маневровыми мощностями и газовыми электростанциями, которые дают в совокупности примерно 900 мВт. Остальную часть украинская сторона получает от Румынии и Польши», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Если переток электричества со стороны Венгрии прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения, а сами будут просить Еврокомиссию надавить на венгерскую сторону. С газом ситуация еще хуже – тут зависимость Киева от Будапешта и Братиславы критическая. Она колеблется в диапазоне от 50% до почти 100%. На Украине сейчас минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ», – продолжил он.

    Тем не менее аналитик сомневается, что Орбан в координации со словацким коллегой Робертом Фицо всерьез намерен прекратить поступление на Украину электричества и газа. «Будапешт не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем. Он хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию. Кроме того, заявление Орбана может являться и предупреждением Киеву, чтобы украинские военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся венгерских интересов», – заключил Лизан.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на зависимость Киева от венгерских энергоресурсов: электричества и газа. «Мы могли бы привести Украину к распаду за один день, но это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», – подчеркнул он.

    По словам политика, Будапешт поддерживает стабилизацию ситуации на Украине, поскольку ее ухудшение грозит ростом терроризма и утяжелением жизни венгров в Закарпатье. Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, так как это приведет к конфликту интересов, добавил политик. При этом Киев использует неуважительную риторику в отношении венгерских властей, посетовал Орбан.

    Он также осудил недавнее совместное заявление стран ЕС, в котором подтверждается углубление интеграции Киева с Брюсселем и говорится, что Украина должна сама выбирать свое будущее – в контексте намеченной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Мы ведем себя так, как будто это противостояние будет бесконечным. Но украинцы уже проиграли, а Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, это признает, и к чему это приведет», – сказал Орбан.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной, осудив действия Киева в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению. Украинцам не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе, заявил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана, но по происхождению это все равно по большей части российское топливо.

    13 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы зафиксирован третий по счету взрыв за сутки, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.

    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    13 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии

    СВР: Еврокомиссия рассматривает сценарии смены правительства Орбана в Венгрии

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность смены венгерского руководства из-за недовольства самостоятельной политикой Будапешта и блокировкой бюджета ЕС, сообщила Службы внешней разведки Российской Федерации.

    По данным СВР, руководство Евросоюза считает нынешнее венгерское правительство значительным препятствием для реализации политики «единой Европы». Особое недовольство в Брюсселе вызвали попытки Будапешта самостоятельно влиять на решения ЕС, особенно по вопросам России и спецоперации на Украине, следует из сообщения СВР.

    Как отмечают в СВР, «последней каплей» стало решение венгерских властей заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, который, по мнению Будапешта, способствует милитаризации Европы и готовит ее к противостоянию с Москвой. Сообщается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез рассматривает варианты смены власти в Венгрии и ставит на лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, лояльного глобалистским элитам.

    Для поддержки Мадьяра уже задействованы значительные финансовые и административные ресурсы. К финансированию подключились немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных организаций, а также Европейская народная партия. Лоббистская и медийная поддержка также ведется на высоком уровне.

    Кроме того, по информации СВР, Украина также участвует в кампании по «демонтажу» венгерского правительства по поручению Брюсселя. Ведомство сообщает, что киевские власти используют возможности спецслужб и диаспоры для дестабилизации ситуации в Венгрии и давления на официальный Будапешт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в попытках ставить условия России и США.

    Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр также заявил, что в теории Венгрия может покинуть Евросоюз, однако пребывание страны в составе этого объединения дает Будапешту больше преимуществ.

    13 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что отправной точкой для подобных переговоров должна стать так называемая линия соприкосновения, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что прекращение огня считается основным условием для начала переговоров. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня», – заявил Мерц.

    Он добавил, что ключевые элементы должны согласовываться в рамках специального соглашения, а обсуждение территориальных вопросов возможно только при условии линии соприкосновения как базы. Мерц также отметил, что «юридическое признание территорий не обсуждается и принцип сохранения границ остается неизменным».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. До этого он заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    13 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти контролируемой Киевом части Донецкой народной республики объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Об обязательной эвакуации сообщил глава военной администрации контролируемой Киевом части ДНР Вадим Филашкин, передает ТАСС. По его словам, решение связано с продвижением российских военных в этом районе.

    Филашкин уточнил, что принудительная эвакуация распространяется на город Белозерское, а также на села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины. Кроме того, эвакуация затронет поселок Свягогоровка, а также села Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

    «Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», – сказал он.

    Ранее власти Украины расширили зону обязательной принудительной эвакуации в северной части Донецкой народной республики. Эвакуация касается семей с детьми и охватывает 19 населенных пунктов Лиманской территориальной общины.

    В июле Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел Днепропетровской области.

    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

