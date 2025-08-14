Глава Минобороны Италии призвал Зеленского искать компромисс

Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.12 комментариев
Владимир Зеленский должен изменить задачи, поставленные три года назад, и искать компромисс между справедливым и приемлемым, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Киевским властям придется искать компромисс между справедливым и приемлемым, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает ТАСС.
По его словам, Владимир Зеленский, осознавая итоги трех лет конфликта, должен скорректировать изначальные задачи, поскольку получить желаемое в полном объеме уже невозможно.
Министр отметил, что Евросоюз не оказывает влияния на переговорный процесс по Украине. Крозетто указал, что присутствие ЕС на саммите не гарантировало бы будущей безопасности. По его мнению, Евросоюз сейчас не может считаться государственной единицей и не обладает собственной внешней политикой.
Кроме того, министр обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен олицетворяет преимущественно бюрократическую и валютную сторону объединения. Он подчеркнул, что отсутствие избранного народом лидера препятствует превращению Евросоюза в самостоятельного игрока, сопоставимого с США или Россией.
Евросоюз настаивал на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности».
Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа, по данным СМИ, они пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.
Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрели, но Трамп пообещал позднее их проинформировать о результатах встречи.