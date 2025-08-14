Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.7 комментариев
Ростех начал выпускать защищенные компьютеры для силовых ведомств
Холдинг «Росэл» Ростеха приступил к производству защищенных ноутбуков, панельных и планшетных компьютеров, пригодных для эксплуатации при экстремальных температурах и ударных нагрузках.
Холдинг «Росэл» начал серийный выпуск защищенных компьютеров, сообщает ТАСС. Производство развернуто по заказу силовых ведомств и промышленных предприятий, где используются жесткие условия эксплуатации, включая энергетику.
В пресс-службе Ростеха заявили, что линейка состоит из ноутбуков, панельных и планшетных компьютеров. Устройства подходят для автоматизации рабочих мест, могут работать автономно или в составе локальных сетей, как в стационарных, так и в мобильных комплексах. Поставки уже ведутся на предприятия «Росэла».
«Каждое изделие проходит серьезные испытания, включая тяжелые климатические и механические тесты. Аппаратура продемонстрировала способность работать при температурах от минус 40 градусов до плюс 70 градусов», – указано в сообщении госкорпорации. Компьютеры выдерживают удары, сравнимые с лобовым столкновением автомобилей на скорости 50-60 км/ч.
Вся техника работает на отечественной программно-аппаратной платформе, что, по словам представителей холдинга, направлено на укрепление технологического суверенитета России и замену зарубежных аналогов. В «Росэле» подчеркнули, что сейчас идет работа по увеличению масштабов производства для повышения конкурентоспособности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Росэл» предупредила о росте числа атак беспилотников в ближайшие годы. Новое оборудование холдинга «Росэл» для навигации самолетов и беспилотников позволило отказаться от спутниковой связи и прошло успешные летные испытания перед серийным производством. Ростех запустил производство системы «свой-чужой» для дронов.