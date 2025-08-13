Сотрудники МЧС эвакуировали жителей подтопленных районов Красноярского края

Tекст: Алексей Дегтярев

Спасатели оказывают помощь жителям затопленных территорий в Березовском и Емельяновском районах, а также в городе Железногорск, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В результате выпадения осадков там затопило 21 жилое строение, 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, а также два участка автодорог.

Из затопленных районов Железногорска эвакуировали беременную женщину с двумя детьми из садоводческого товарищества «Калиновка». Еще двух пожилых женщин спасатели вынесли на руках из другого садового некоммерческого товарищества. В настоящее время специалисты откачивают воду с дачных участков, используя пять единиц техники и шесть мотопомп.

К мониторингу обстановки привлечены беспилотники. В ликвидации последствий задействованы более 60 специалистов и 17 единиц техники.

Для временного проживания пострадавших подготовлены два пункта временного размещения на 420 мест.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края прошли работы по ликвидации последствий циклона и подтоплений, в них задействовали свыше 180 специалистов.

Напомним, в начале августа сильные дожди и резкий подъем воды в реке подтопили три поселка на Кубани.