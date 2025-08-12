Экс-посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил о нехватке рычагов влияния Европы на Киев

Tекст: Денис Тельманов

Влияние Европы на процесс урегулирования ситуации на Украине крайне ограничено, передает ТАСС. Об этом заявил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. По его словам, Европа располагает незначительным количеством рычагов давления и все менее способна помогать Киеву из-за экономических сложностей.

Дипломат подчеркнул: «У Европы очень мало рычагов влияния. Она еще может помогать Украине, но все меньше и меньше. Финансирование, которое требует Киев, немыслимо для европейских стран с ослабленными экономиками». Он также отметил, что решения Евросоюза часто блокируются государствами, ориентирующимися на Россию, такими как Венгрия и Словакия.

Де Глиниасти считает, что европейские страны оказались вне процесса урегулирования, заняв одностороннюю позицию в поддержку Киева. Он назвал это дипломатической ошибкой, так как такая линия не способствует укреплению позиций в возможных переговорах.

В совместной декларации лидеры Еврокомиссии, Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Британии призвали Дональда Трампа вести переговоры с Россией только при условии перемирия и защиты интересов Украины и Европы.

