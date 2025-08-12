  • Новость часаРоссийские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    12 августа 2025, 12:52 • Новости дня

    В Татарстане уничтожили девять украинских беспилотников

    В Татарстане уничтожили девять украинских БПЛА самолетного типа

    Tекст: Мария Иванова

    В воздушном пространстве Татарстана за неполный час средствами ПВО были уничтожены девять украинских беспилотников самолетного типа.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Татарстана с 9.20 до 10.15, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все беспилотники были успешно ликвидированы силами ПВО, угрозы для жителей региона нет. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

    Напомним, утром во вторник в Казани ввели ограничения на работу аэропорта.

    Ранее силы ПВО уничтожили три дрона над Ульяновской областью.

    За ночь над Россией нейтрализовали 25 украинских дронов.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    12 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство расширило список территорий, оборона которых от атак украинских формирований теперь дает право получить статус ветерана боевых действий, включая Крым, Севастополь и районы Кубани.

    Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.

    В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

    Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

    Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.

    Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    12 августа 2025, 11:00 • Новости дня
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эмоции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) вызвали у российских военных чувство праздника, сравнимое с фейерверком, отметил участник СВО Евгений Рассказов.

    Ветеран СВО Рассказов с позывным Топаз заявил о панических настроениях в рядах «Азова», передает «Лента.ру».

    Топаз опубликовал скриншот поста командира «Азова» Богдана Кротевича, участвовавшего в боях за «Азовсталь». Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжелом положении ВСУ в районе Константиновки, Краматорска и Дружковки.

    Боец подчеркнул, что нет ничего приятнее, чем слышать «скулеж врага», который, по его словам, по достоинству оценил действия российских военных.

    «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» – их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» – написал Рассказов.

    Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого сообщалось, что внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    12 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

    Эксперт Кнутов: Прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска

    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские войска постепенно окружают Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию. Прорыв в районе Доброполья и потенциальное освобождение этого населенного пункта облегчит для ВС России эту задачу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

    «Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

    Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

    «Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

    Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    12 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    NYT: В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли не менее 12 иностранных наемников, включая граждан США, Дании, Колумбии и Тайваня, сообщает The New York Times.

    В результате российского ракетного удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли как минимум 12 иностранных военнослужащих, в том числе американцы, датчане, колумбийцы и тайваньцы, сообщает The New York Times. По словам очевидцев, удар пришелся по столовой лагеря в момент обеда. Украинские военные подтвердили потери, но не раскрыли детали.

    «Взрыв был самым громким, что я слышал, вокруг летели обломки, деревья тряслись», – заявил выживший американский наемник.

    Он сообщил, что после удара увидел не менее 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, сдетонировал и склад боеприпасов, что усугубило разрушения и привело к новым жертвам.

    Иностранные солдаты служат как в регулярных частях ВСУ, так и в двух международных легионах, подчиненных украинской армии и разведке. Многие из последних рекрутов прибыли из Южной Америки, в частности Колумбии, привлекаемые зарплатой от одной до почти 2 тыс. долларов в месяц, с возможными премиями до 3 тыс. долларов. Российская сторона также использует наемников из других стран, пишет NYT.

    В июле удар стал одним из самых смертоносных для иностранных бойцов на Украине с начала спецоперации. Ранее жалобы на слабую безопасность и массовое пребывание солдат на общих обедах уже звучали. Призыв к расследованию звучит и после недавней атаки: сбор бойцов вне укрытий признан риском.

    Один из выживших американских бойцов признался, что не ожидал погибших именно на тренировке: его мотивировало желание помочь, но масштаб трагедии оказался неожиданным. Расследование инцидента продолжается, украинская сторона не раскрывает точную численность погибших и раненых.

    Ранее ВСУ заявили, что в результате ночного ракетного удара по учебному центру сухопутных войск на Украине погиб один военный, а более 20 получили ранения и акубаротравмы.

    До этого глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных и максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    12 августа 2025, 10:10 • Новости дня
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    @ warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Север» опубликовала видеозаписи, на которых запечатлены удары по украинским военным в Сумской области.

    На видео показан комплексный удар самолетов Су-34 ВКС России и расчетов беспилотников по району сосредоточения ВСУ в Сумской области, указала группировка в своем Telegram-канале.

    В результате удара было уничтожено до 50 украинских военных и склад боеприпасов.

    Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также дронами «Герань-2».

    Также уничтожено до десяти единиц иностранной военной техники, включая два танка, четыре БМП и множество другой автомобильной и бронетехники ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» заняли новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    В субботу группировка пресекла попытку ВСУ перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области. Ранее на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка накрыла три позиции украинских боевиков.

    12 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють», сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Южная» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад «Азов» и «Лють» в районах Серебрянки, Майского, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    Группировка «Север» поразила подразделения ВСУ в Сумской области, уничтожив более 175 украинских военных, боевую бронемашину, пять автомобилей и три склада боеприпасов.

    В Харьковской области подразделения группировки «Запад» поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ, украинская сторона потеряла там за сутки до 215 военнослужащих, танк и две боевые машины Snatch британского производства.

    В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях группировки «Центр», «Восток» и «Днепр» также сообщили о продвижении.

    В районе действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 125 военных, боевую технику, артиллерию НАТО и склады горюче-смазочных материалов.

    В общей сложности потери украинских формирований по всем направлениям превысили 1 тыс. человек и десятки единиц техники.

    В понедельник российские военные завершили освобождение Луначарского в ДНР. На выходных они освободили Яблоновку в ДНР.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в регионе.

    12 августа 2025, 03:49 • Новости дня
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Писатель Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом, был объявлен в международный розыск в рамках дела о распространении фейков об армии.

    Писатель Дмитрий Быков, ранее признанный в России иностранным агентом, заочно арестованный по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, передает РИА «Новости». В материалах дела говорится: «Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск».

    Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Решение принято после возбуждения уголовного дела по двум статьям российского законодательства.

    Быков был внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черемушкинский районный суд Москвы арестовал заочно писателя Дмитрия Быкова* (иноагент) по делу о фейках про российскую армию. Дмитрий Быков* объявлен в розыск и внесен в соответствующую базу Министерства внутренних дел. Следственный комитет России возбудил в отношении Быкова* дела по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

    12 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    12 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
    Российские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные перекрыли движение по трассе между Красноармейском и Добропольем, изолировав украинскую группировку в этом районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в российских силовых структурах.

    Трасса, соединяющая Красноармейск и Доброполье в ДНР, была перерезана российскими военными, передает ТАСС.

    Источник в силовых структурах добавил, что группировка ВСУ, находящаяся в городе, оказалась в огневом мешке, и это существенно осложняет ее положение и снабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в городе Красноармейск. Украинские военные заминировали главный вентиляционный ствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Дронщики российского спецназа вынудили украинские силы бежать из-под Красноармейска.

    11 августа 2025, 23:13 • Новости дня
    Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

    Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

    «Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

    В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    11 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Военные ВСУ объяснили переход на сторону ВС России желанием защитить Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие военнослужащие ВСУ, по их словам, теперь служат в составе российской армии, объясняя этот шаг стремлением защищать украинский народ и Конституцию страны, заявил организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе.

    Бывшие украинские военные переходят на службу в российскую армию, чтобы, по их словам, защищать украинский народ и государство, передает ТАСС. Данную информацию передал организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе после общения с военнослужащими.

    Он отметил, что встретился с бывшими бойцами ВСУ, которые теперь воюют на стороне России. По словам Какькионе, те заявили, что таким способом они защищают и свою страну, и Конституцию Украины, а также украинский народ. Такой подход оказался для европейских гостей новым, но они подчеркнули, что военные «должны защищать».

    Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции посетили Мелитополь: они возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, исполнили песни «День Победы» и «Катюша», а также передали гуманитарную помощь местной школе-интернату «Гармония». До этого делегация посещала Мариуполь, причем нынешний визит стал уже четвертым по счету.

    Силовики сообщили, что количество украинских военных, которые оказались в плену и хотят остаться в России, заметно увеличилось.

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    12 августа 2025, 00:33 • Новости дня
    Стало известно о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Генштаб ВСУ предоставил искаженную информацию о ситуации в Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    12 августа 2025, 06:04 • Новости дня
    Пленный сообщил о замене оружия НАТО на «Калашниковы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные накануне выхода на боевые позиции отказались от оружия НАТО, заменив его автоматами Калашникова, сообщил пленный офицер Сергей Носиковский.

    Как передает РИА «Новости», пленный украинский офицер Сергей Носиковский рассказал, что бойцам ВСУ велели оставить пулеметы FN MAG и взять автоматы Калашникова перед отправкой на позиции. Он отметил, что пулеметчики были обучены использовать западное вооружение, однако командование приказало бойцам оставить его и вооружиться «калашами».

    Носиковский сообщил, что в их подразделении также использовалась иностранная техника, в частности американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. По его словам, доставку военных на позиции изначально осуществляли на «Рошелях», но после потери двух таких машин начальство запретило их использовать из-за высоких затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    12 августа 2025, 01:36 • Новости дня
    Депутат Кузнецов направил Москальковой список политзаключенных на Украине

    Депутат Кузнецов передал Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Верифицированный список из восьми политзаключенных, находящихся на Украине, был сформирован по инициативе штаба Прилепина и направлен Татьяне Москальковой.

    Как передает ТАСС, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

    В письме Кузнецов сообщил, что команда Захара Прилепина приступила к подготовке подобных списков для последующего освобождения гражданских заключенных.

    «В целях продолжения и развития практики освобождения гражданских заключенных на Украине команда Прилепина приступила к подготовке верифицированных списков, содержащих информацию по обвиняемым в содействии Вооруженным силам Российской Федерации лицам», – говорится в письме депутата Москальковой.

    В составлении справок о заключенных принимали участие эксперты, анализировавшие данные судебной системы Украины. Депутат уточнил, что формирование списков происходит на основе обращений родственников и сведений из украинских судов. К обращению приложен перечень из восьми человек.

    Кузнецов также отметил, что такие списки будут появляться и направляться Москальковой еженедельно. Связаться с парламентариями родственники могут через специализированный Telegram-бот.

    Ранее источник ТАСС сообщал, что Москва и Киев договорились проводить обмены не только военными, но и гражданскими лицами. По данным Кузнецова, предварительный список для обмена уже есть, а в 2023 году он взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросу обмена пленными.

    По оценкам штаба Прилепина, на Украине остаются до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных, а с 2022 года открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается преследования за пророссийскую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных.

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных, находящихся в украинских тюрьмах и СИЗО.

    Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла иск в Европейском суде по правам человека против Украины.

