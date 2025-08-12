Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Обстрелы стали главной причиной аварий на шахтах ДНР
На шахтах ДНР зафиксировали 140 аварий и инцидентов с начала спецоперации, при этом большинство из них связано с обстрелами и отключениями электроснабжения, сообщили в региональном МЧС.
С начала специальной военной операции на шахтах Донецкой Народной Республики произошло 140 аварий и аварийных ситуаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике. Наиболее частой причиной ЧП названы удары со стороны украинских военных, которые приводят к остановке вентиляторов главного проветривания и отключению электроэнергии.
В сообщении отмечается: «С начала проведения специальной военной операции на горнодобывающих предприятиях зафиксировано 140 различных аварий и аварийных ситуаций, в их числе шесть подземных пожаров. Наиболее частые причины аварийных ситуаций – остановка вентиляторов главного проветривания и общее отключение электроэнергии, которые являются следствием обстрелов шахт».
Кроме того, только в 2022 году подразделения военизированной горноспасательной части 48 раз выезжали на помощь шахтам, пострадавшим от подобных последствий. Специалисты МЧС подчеркивают, что регулярные перебои в работе вентиляционных систем и электроснабжения серьезно осложняют обеспечение безопасности горняков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Вооруженные силы Украины нанесли удар по шахте «Покровское» в поселке Удачное. Эксперты объяснили, что целью подрыва стала попытка затопить крупнейшее угледобывающее предприятие региона.