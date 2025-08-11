Участники форума «Машук» приступили к созданию новых методичек для учителей

Торжественное открытие XVI всероссийского молодежного форума «Машук» прошло на Комсомольской поляне в Пятигорске. В этом году форум собрал 2 тыс. 250 участников, включая педагогов, молодых наставников, студентов и представителей образовательных организаций из регионов России и зарубежья.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», оно сопровождается образовательной программой, лекциями, круглыми столами и встречами с экспертами, учеными, ветеранами спецоперации и участниками патриотических проектов.

Президент России Владимир Путин в своем приветствии подчеркнул ценность форума как площадки для обмена опытом и развития новых образовательных практик. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что впервые на форуме открылись тематические клубы, где педагоги под руководством профессионалов будут разрабатывать уникальные методические материалы и предложения для интеграции участников спецоперации в сферу воспитания и образования. В числе ключевых продуктов значатся рекомендации по бесшовности образования, концепции классных уголков, методические пособия для молодых специалистов и новые подходы к патриотическому воспитанию.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил важность форума для профессионального роста педагогов. Программа мероприятия включает 14 тематических направлений, она ориентирована на создание продуктов, востребованных Министерством науки и высшего образования, Российской академией образования и другими партнерами. В рамках форума пройдет грантовый конкурс с фондом до 1,5 млн рублей. Директор форума Иван Пальцев подчеркнул, что «Машук» становится ведущей площадкой для педагогов и наставников страны.

Участники форума также присоединятся к памятным акциям и посетят военные мемориалы города. Вторая смена «Миссия» стартует 16 августа и будет посвящена ответам на современные вызовы в образовании.