Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.3 комментария
Представлены инициативы по развитию идентичности жителей Новороссии
Инициативы президентской платформы «Россия – страна возможностей» направленные на сохранение культурного наследия и формирование гражданской идентичности в Новороссии, представили на всероссийской научной конференции «Защита традиционных духовно-нравственных ценностей – основа суверенитета Российского государства».
Конференция прошла в Бердянске, она была посвящена защите духовно-нравственных ценностей. В ходе нее представители и выпускники президентской платформы «Россия – страна возможностей» презентовали свои проекты, направленные на укрепление гражданской идентичности жителей Новороссии.
Среди участников мероприятия были более 200 ученых, педагогов и общественных деятелей из 15 регионов России.
В рамках конференции особое внимание уделили обсуждению роли традиционных ценностей в формировании суверенного общественного пространства, а также вопросам преподавания российской государственности в Донбассе и Новороссии. Отдельно рассмотрели методы вовлечения молодежи в сохранение культурного наследия и противодействие угрозам национальной идентичности.
Директор департамента внутренней политики администрации Запорожской области Александр Данилов подчеркнул, что прозвучавшие инициативы – не просто декларации, а основы для будущих научных исследований, диссертаций.
«Мы выстраиваем серьезную аналитическую базу, чтобы на основе исторического опыта и научного подхода предложить конкретные решения по укреплению российской государственности в Новороссии», – указал Данилов.
Выпускники проектов платформы поделились опытом по передаче семейных ценностей через детские книги, созданию списка патриотической литературы и подготовке цикла лекций о русском языке и литературе для молодежи. Подобные инициативы, как отметил директор подразделения платформы Алексей Варяница, становятся практическими инструментами для формирования национальной идентичности.