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МИД Румынии потребовал убрать российский флаг возле музея Тулчи
Глава румынского МИД Оана Цою заявила о необходимости снятия российского флага, установленного перед Музеем искусств в городе Тулча на востоке страны.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою выразила требование мэрии Тулчи убрать российский флаг, вывешенный перед зданием Музея искусств, сообщает ТАСС.
В румынском МИД подчеркнули, что флаг был размещен без соблюдения предусмотренных законом условий для поднятия флагов иностранных государств.
Российский флаг был поднят вместе с флагами Греции, Румынии, Турции, Украины и Евросоюза в рамках европейского проекта реставрации зданий – согласно инициативе POR 2007-2013, направленной на развитие туристических достопримечательностей.
По словам представителя музея, «в период выполнения проекта ЕС поощрял признание вклада местных сообществ в развитие культурного достояния, поэтому возле музея искусств в Тулче были подняты флаги Украины, России, Турции и Греции, представлявшие исторические сообщества этих наций».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя. МИД России вызвал временного поверенного Румынии. Российская сторона ранее заявила, что ответит румынской на объявление персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя.