Депутат Сидякин прокомментировал закон о налоговых льготах для производителей БПЛА

Депутат Сидякин: Закон о НДС-льготах для производителей дронов поможет развитию БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для российских производителей беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Сидякина.

Теперь от налога освобождаются и ввозимые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

Депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что этот закон – результат работы Единой России, ЦБСТ и отечественных конструкторов.

«Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей», – подчеркнул он.

По словам Сидякина, важнейшая задача – сделать производство беспилотников доступнее, а их продукцию дешевле. Он добавил, что это одна из главных целей работы над развитием отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотников. Закон касается продажи аппаратов массой от 150 граммов до 30 кг.