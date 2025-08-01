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Депутат Сидякин прокомментировал закон о налоговых льготах для производителей БПЛА
Депутат Сидякин: Закон о НДС-льготах для производителей дронов поможет развитию БПЛА
Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей, заявил депутат Госдумы России Александр Сидякин.
Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для российских производителей беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Сидякина.
Теперь от налога освобождаются и ввозимые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов.
Депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что этот закон – результат работы Единой России, ЦБСТ и отечественных конструкторов.
«Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей», – подчеркнул он.
По словам Сидякина, важнейшая задача – сделать производство беспилотников доступнее, а их продукцию дешевле. Он добавил, что это одна из главных целей работы над развитием отрасли.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотников. Закон касается продажи аппаратов массой от 150 граммов до 30 кг.