Жителя Ульяновской области осудили за диверсии на железной дороге

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемому 19 лет, его признали виновным в покушении на диверсию и совершении диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Суд установил, что летом 2023 года он за денежное вознаграждение от спецслужб Украины совершил поджоги на Ульяновской железнодорожной магистрали Куйбышевской железной дороги, а также готовил другие акты диверсии, но был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ульяновской области.

Следствие провело комплекс необходимых мероприятий, включая экспертизы, и собрало достаточную доказательную базу. Суд признал эти материалы убедительными для вынесения обвинительного приговора.

Осужденному назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, который передавал украинской разведке сведения о работе и координатах объектов противовоздушной обороны города.