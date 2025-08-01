Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
После завершения ожесточенных боев у села Дегтярное на Украине до сих пор неясна судьба военнослужащих 1-го погранотряда ВСУ, обеспокоившая их родственников.
Судьба украинских военных 1-го погранотряда остается неизвестной после боев у Дегтярного в Харьковской области, сообщает ТАСС. Представитель российских силовых структур отметил, что после завершения ожесточенных столкновений родные и близкие военнослужащих не имеют информации о местонахождении и состоянии своих родственников.
Собеседник агентства подчеркнул: «Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ». По словам силовиков, украинское командование не подтверждает потерю контроля над этим населенным пунктом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военнослужащие России продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.