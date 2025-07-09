Вице-мэр Красноярска Мацак сам явился на допрос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый вице-мэр Красноярска Александр Мацак сам явился на допрос в качестве свидетеля по делу в отношении одного из руководителей «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП), передает ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что Мацак не задержан, а его статус – свидетель. Ранее местные СМИ сообщали об обысках и якобы задержании чиновника.

Как пояснили собеседники агентства, утром у Мацака прошли обыски дома. Чиновник сам приехал на допрос, его допрашивают по уголовному делу, возбужденному в отношении Кузнецова – одного из руководителей САТП. По данным следствия, Кузнецов предоставлял технику предприятия для безвозмездных работ на загородном участке Мацака.

В региональном главке МВД сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило: с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автодорог неоднократно снимал спецтехнику с маршрута и использовал ее для личных нужд на даче знакомого в Березовском районе. Оплата за работы не проводилась, ущерб составил более 220 тыс. рублей.

В полиции подчеркнули, что допрос Мацака никак не связан с возбужденным уголовным делом лично против него. В главке МВД отказались комментировать детали допроса вице-мэра.

Александр Мацак был назначен первым вице-мэром Красноярска в мае этого года, он курирует вопросы ЖКХ, градостроительства и муниципального имущества. Ранее чиновник руководил городским департаментом хозяйства и транспорта, а также работал в самом САТП.