Кириенко отметил последовательную работу Путина с кадрами

Tекст: Антон Антонов

Комментируя назначение Андрея Никитина главой Минтранса, Кириенко указал на работу Никитина и во главе Агентства стратегических инициатив, и губернатором Новгородской области. Кириенко заявил, что Путин, по его мнению, учитывал «как раз этот опыт», назначая Никитина. Он отметил, что «есть кадровый резерв президента».

«Владимир Владимирович очень последовательно людей ведет, давая возможность (попробовать себя)», – приводит слова Кириенко ТАСС.

Кириенко указал на советский опыт кадровой подготовки, когда «человек никогда не мог двигаться вверх вертикально», а шел как бы по «винтовой лесенке» – нужно было проявить себя «и в хозяйственной деятельности, и в политической деятельности, и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном».

«В этом есть своя большая правда. Тогда человек приобретает стереовзгляд. Не узкий взгляд, узкопрофильный, а многомерный», – сказал Кириенко.

Напомним, Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России. С февраля он работал заместитель министра транспорта России.