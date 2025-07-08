Названы приоритеты участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Елизавета Шишкова

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» стартовал 27 мая 2025 года и стал частью национального проекта «Семья», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На пресс-конференции, прошедшей в День семьи, любви и верности 8 июля, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что уже 105 тыс. человек в составе семейных команд подали заявки на участие во втором сезоне. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, и, по словам Кириенко, с самого начала задумывался как самый массовый семейный проект в стране.

«В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса «Это у нас семейное», больше нигде не бывает», – отметил Кириенко, вспоминая, как в первом сезоне пятилетний участник поблагодарил всех со сцены.

В первом сезоне конкурса участвовали 600 тыс. человек, а во втором сезоне число победителей увеличится почти вдвое: будут вручены 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в видеообращении подчеркнула, что конкурс способствует формированию семейных ценностей, укреплению связей между поколениями и мотивирует проводить время вместе. По ее словам, с этого года конкурс становится ежегодным и его основной целью остается увеличение числа российских семей и сплочение внутреннего общества.

В среднем в одной команде участвуют от пяти до семи человек, при этом большинство родителей – в возрасте от 38 до 45 лет, а в каждой пятой команде есть четвертое поколение – прабабушки и прадедушки. По данным генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, главные ценности для участников – это семья, дом, семейный очаг и гордость за достижения своей страны. Конкурс открывает для семей обязательные и тематические задания, среди которых – съемка видеовизитки, заполнение анкет, творческие и спортивные испытания.

«Приоритет номер один для всех наших конкурсантов – семья. При этом они отмечают, что гордятся своей страной и ее достижениями, и важными считают дом, семейный очаг и путешествия. Россияне, регистрируясь в конкурсе, проявляют большой интерес к созданию новых семейных традиций и фотоархива семьи», – отметил Андрей Бетин.

В проекте принимают участие известные общественные и культурные деятели, в том числе народный артист России Олег Газманов, член Наблюдательного совета Павел Курьянов и саксофонист Игорь Бутман. Среди заданий второго сезона – творческие проекты от киностудии «Союзмультфильм», а лучшие работы получат не только призы, но и продвижение.

Зарегистрироваться на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» можно на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. К участию приглашаются семейные команды из четырех и более человек, представляющие три и более поколения, обязательно с участником от пяти до 17 лет на момент окончания этапа регистрации.