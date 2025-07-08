Politico обвинило АдГ в стремлении расколоть Германию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внутренняя стратегия партии АдГ направлена на углубление политических разногласий в Германии, пишет Politico. Согласно документу, целью является формирование противостояния между консервативно-буржуазным лагерем и радикализирующимся левым крылом, по аналогии с ситуацией в Соединенных Штатах.

В тексте статьи отмечается, что задача партии – преодолеть давно существующий «ограничительный барьер» (Brandmauer), который не позволяет АдГ войти в правящие коалиции на федеральном уровне. Для этого партия намерена изменить восприятие себя среди консервативного электората и демонстрировать, что она – легитимная часть политической системы.

Разработкой новой стратегии занимается депутат Беатрикс фон Шторх, которая поддерживает контакты с союзниками бывшего президента США Дональда Трампа. В стратегии подчеркивается важность проведения инициатив, которые будут пользоваться спросом у разочарованных центристов, а также попытки завоевать симпатии у женщин, пожилых людей, академиков и городских жителей.

В документе говорится: «АдГ и Левые формируют два идеологических полюса общественной дискуссии. Как антитеза левым, АдГ может укрепить свой буржуазный профиль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, признав ее правоэкстремистской. Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ приведут к росту недовольства внутри Германии.