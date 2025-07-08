Эксперт: Британия продолжила деградировать после победы Стармера

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для Bloomberg Вулдридж заявил, что после победы Кира Стармера на выборах общая ситуация в управлении страной стала еще хуже. По его словам, проблема заключается не только в персоналиях, но и в деградации всей управляющей системы, от парламентариев до консультантов и журналистов.

Вулдридж отметил, что только 12% британцев считают, что правительство ставит интересы нации выше партийных, а 58% не доверяют политикам любой партии в сложных ситуациях. Он также привел данные, согласно которым производительность государственного сектора во втором квартале 2024 года была на 2,6% ниже, чем в 2023 году, и на 8,6% ниже, чем в 2019 году.

«Британская государственная служба, когда-то считавшаяся Rolls-Royce, сейчас превратилась в Sputtering Trabant», – заявил Вулдридж. Он подчеркнул, что кризис связан с низкой оплатой труда, постоянным давлением, а также разрушением систем подготовки и отбора элит. Ранее существовавшие образовательные структуры для будущих политиков и госслужащих были сокращены или закрыты, а новые попытки обновления оказались неэффективными.

Попытки модернизации, такие как создание школы государственного управления имени Блаватника или инициативы Доминика Каммингса, не дали ожидаемого результата. Вулдридж отметил, что большинство реформ идут снизу, тогда как успешные преобразования, по его мнению, должны проводиться сверху. Он считает, что Британия упустила два исторических шанса для системных изменений – после побед Тони Блэра и Кира Стармера.

Ранее журнал The Economist писал, что премьер-министр Британии Кир Стармер быстро теряет авторитет внутри Лейбористской партии.

Колумнист газеты The New York Times (NYT) Мойя Лотиан-Маклин выразила мнение, что спустя год на посту премьер-министра Кир Стармер стал терять свое влияние внутри Британии и на мировой арене.

Газета Politico писала, что премьер-министр Великобритании столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.