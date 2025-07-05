Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.0 комментариев
Кимаковский сообщил об отступлении ВСУ к окраинам Часового Яра
Украинские формирования потеряли позиции в Часовом Яре, уступив российским силам западные районы города после ожесточенных боев.
Российские войска оттеснили украинскую группировку в Часовом Яре к западным окраинам, передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что на этом участке фронта продолжается тяжелая битва.
«В Часовом Яре продолжается тяжелая битва, но противника оттеснили к западным окраинам», – заявил Кимаковский.
Он отдельно отметил, что ситуация в районе остается сложной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Военные России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре. Бойцы подразделения «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.