Кимаковский сообщил об отступлении ВСУ к окраинам Часового Яра

Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями

Tекст: Антон Антонов

Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.