В России разработали материал для защиты машин медиков от тротила

Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по различной аппаратуре военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Всего за минувшую неделю были нанесены один массированный и пять групповых ударов, в результате которых были поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, а также система управления ВСУ, станции РЛС, склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками. Уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

Ранее Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены.

В пятницу небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.