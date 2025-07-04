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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    15 комментариев
    4 июля 2025, 21:08 • Новости дня

    В России разработали материал для защиты машин медиков от тротила

    В России разработали 13-слойный материал для защиты машин медиков

    Tекст: Евгения Караваева

    Новый многослойный материал способен выдерживать взрыв до 130 граммов в тротиловом эквиваленте и предназначен для медицинского транспорта.

    Федеральное медико-биологическое агентство России создало уникальный 13-слойный материал для противоосколочной защиты, передает ТАСС.

    По словам главы агентства Вероники Скворцовой на расширенном заседании Коллегии МО РФ, первый образец прошел испытания и способен выдерживать взрыв до 130 граммов в тротиловом эквиваленте. Из этого материала изготовлены специальные защитные панели для небронированных машин скорой помощи, противоосколочные носилки для раненых и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

    Глава ФМБА отметила, что ведомство постоянно занимается развитием мобильных медицинских средств, включая диагностические комплексы КТ и МРТ, мобильные операционные, реанимации и перевязочные. Она подчеркнула, что агентство готово делиться своим опытом, в том числе по оборудованию, защитным средствам от различных факторов, а также медикаментами для военных, включая сухую плазму. Скворцова добавила, что сейчас ФМБА и Минобороны работают над совместными задачами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Министерство обороны поручило ускорить внедрение новых медицинских технологий для военнослужащих. Медицинские батальоны во время спецоперации на Украине начали применять сухую плазму крови на передовой, что уже спасло жизни множеству военных.

    4 июля 2025, 12:35 • Новости дня
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям, осуществляющим разработку и производство БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов.

    Кроме того, удары наносились по различной аппаратуре военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Всего за минувшую неделю были нанесены один массированный и пять групповых ударов, в результате которых были поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, а также система управления ВСУ, станции РЛС, склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками. Уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Ранее Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены.

    В пятницу небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

    Комментарии (11)
    4 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Подполье: Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    Подполье: Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом.

    В Киевской области были нанесены удары по системам противовоздушной обороны, складам и объектам с горюче-смазочными материалами, в результате чего произошла перегрузка ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    «Киевская область... Основной удар – по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», – заявил он.

    По данным Лебедева, в Черкасской области удары пришлись по складам, а в Днепропетровской области – по эшелонам, военной технике и ремонтным базам вооруженных сил Украины. Также отмечается, что ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги.

    Кроме того, в Сумской области поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что зафиксировано шесть ударов по этим целям.

    В Полтавской области удары были нанесены по логистическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Участники подполья сообщили о взрывах на авиабазе украинских военных под Одессой. Активисты одесского подполья также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (5)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    4 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» захватили в плен девять пограничников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» приступили к выполнению задачи по созданию полосы безопасности на севере Купянского района Харьковской области, освободив поселение Меловое.

    «Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.

    По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков  освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

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    4 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем в течение недели подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили Меловое. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    В Сумской области группировка продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободив Новоукраинку и Разино.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, два HMMWV и три MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, включая британскую Snatch, а также американские HMMWV и М113. Были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов с боеприпасами.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Червоную Зирку в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим.

    За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области.

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области.

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    4 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Трамп пожаловался на отсутствие прогресса по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что он не добился прогресса по украинскому вопросу во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Беседуя с журналистами на объединенной базе Эндрюс, президент Трамп сказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным как Иран, так и Украину.

    «У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», – передает ТАСС слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о возможном прогрессе в решении украинского вопроса, Трамп сказал, что прогресса нет.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг, 3 июля. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о влиянии СВО на рост зарплат россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После старта спецоперации в России зафиксирован заметный рост зарплат по большинству отраслей, что повысило потребительский спрос и уровень жизни.

    Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что специальная военная операция дала толчок росту зарплат практически во всех отраслях, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарплаты в России начали увеличиваться с 2021 года, но именно после начала СВО рост стал заметен практически во всех секторах, а не только в оборонно-промышленном комплексе.

    Клепач отметил: «Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК». По его словам, это улучшило уровень жизни граждан и дало импульс внутреннему спросу, включая глубинные регионы страны. Экономист указал, что предложение продукции стало отставать от спроса, что вызвало инфляцию.

    Клепач считает необходимым не сдерживать спрос, а ускорять предложение и продолжать поднимать уровень зарплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году оплата труда работников бюджетных организаций увеличится более чем на 3% по сравнению с изначальными планами. Средняя зарплата в России впервые превысила 91 тыс. рублей. Мишустин назвал реальный рост доходов населения России за год.

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    4 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Перешедшим на сторону России экс-солдатам ВСУ выдали трофейное оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский добровольческий отряд из экс-военных ВСУ получил трофейное оружие НАТО, среди образцов которого винтовки, пулемет FN MAG, гранатомет., поделился боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пальма».

    «В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения», – рассказал «Пальма» РИА «Новости».

    Боец добавил, что группировка войск «Восток» передала натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения территорий. Среди переданного оружия были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 мм и боеприпасы к ним.

    По словам бойца с позывным «Щука» из отряда Мартына Пушкаря натовское вооружение уступает российским аналогам, но оно полезно для экс-солдат ВСУ, которые учились ч ним воевать.

    Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение для борьбы с киевским режимом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Белогоровки, Григоровки и Серебрянки отмечено увеличение числа западных штурмовых винтовок у украинских военных, советского стрелкового оружия у ВСУ почти не осталось. При этом российские военные вывезли трофейные танки Abrams из Сумской области.

    До этого Италия направила на Украину устаревшее оружие на сумму 3 млрд евро.

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    4 июля 2025, 10:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового

    Эксперт Онуфриенко: Освобождение Мелового приблизит взятие Купянского укрепрайона

    Военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Продвижение России на востоке Харьковской области расширяет возможности армии для удара в направлении Печенежского водохранилища. В перспективе это позволит отсечь от контролируемой Киевом территории почти 50 тыс. кв. км, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Меловое.

    «Освобождение Мелового в Харьковской области создает значительную угрозу для местной группировки ВСУ. Достигнутые успехи позволят нам продолжить охват Купянского укрепрайона, который является для противника основным на этом направлении», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, выбранная тактика позволяет расширить плацдарм без форсирования реки Оскол. У освобождения Мелового есть и еще одно немаловажное значение: благодаря значительному увеличению площади подконтрольной нам территории, гораздо меньше дронов-камикадзе противника смогут добраться до российских переправ», – продолжил собеседник.

    «По мере расширения плацдарма для противника возникает еще большая угроза, так как по суше мы можем оперативно перебрасывать подкрепления. ВСУ вряд ли сумеют угадать, копим ли мы силы для удара по Купянску или пойдем на северо-запад в направлении Печенежского водохранилища, чтобы отсечь от территории противника почти 50 тыс. кв. км», – заключил Онуфриенко.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило, что российские силы освободили Меловое в Харьковской области. «Нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств», – говорится в посте.

    Ранее сообщалось, что в результате серии российских ударов в Харьковской области повреждены склад, пункт работы мобильных средств ПВО и временная база военных. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрывы и детонация произошли в районе аэродрома Коротич, который используется ВСУ для подготовки пилотов и запуска БПЛА.

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    4 июля 2025, 03:11 • Новости дня
    Дальневосточный сабантуй отменен в связи с гибелью генерал-майора Гладкова

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительство Приморского края сообщило в Telegram-канале об отмене Дальневосточного сабантуя в связи гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова.

    «В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», – сказано в сообщении.

    Напомним, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что память Гудкова будет увековечена в регионе.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своих соцсетях памятное видео, посвященное заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилу Гудкову, погибшему в Курской области.

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    4 июля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Покидая Красную Звезду в ДНР, украинские военные сбрасывали военную форму и переодевались в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться среди мирных жителей.

    Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при бегстве из населенного пункта Красная Звезда в Донецкой Народной Республике, сообщил боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Малой», передает РИА «Новости». По его словам, военнослужащие бросали позиции и оставляли военную форму, чтобы замаскироваться под местных жителей.

    «Они отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел», – отметил «Малой». Он также рассказал, что при зачистке одного из сараев обнаружил сброшенную военную форму украинских военных.

    Минобороны России ранее сообщило, что 28 июня силами группировки «Восток» освобожден населенный пункт Красная Звезда (Червоная Зирка) в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные оставили позиции в районе населенного пункта Красная Звезда на западе ДНР без боя на фоне наступления российских сил.

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    4 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Десантники удерживали опорный пункт в окружении 37 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двоим бойцам удалось более месяца удерживать занятый у ВСУ укрепленный опорный пункт, отбивая многочисленные атаки и обстрелы украинской армии.

    Двое российских десантников из группировки войск «Днепр» в течение 37 дней удерживали захваченный у украинской армии опорный пункт, несмотря на полное окружение, передает РИА «Новости». По словам командира взвода с позывным «Фартовый» и десантника «Крона», поддержка поступала от подразделений БПЛА, а сам опорный пункт был взят с одного выстрела из гранатомета.

    Десантники отметили, что на момент штурма на позиции находились четверо украинских военных: двое были уничтожены, еще двое взяты в плен. После захвата участка бойцы оказались в полукольце и почти 40 суток отражали атаки, постоянные обстрелы артиллерией, минометами, тяжелыми коптерами и дронами, а также попытки воздействия газом.

    Чтобы выстоять, они применяли военную хитрость – создали ложную позицию, на которую приходились основные удары украинской армии. Все попытки украинских подразделений выбить их из опорника оказались безуспешными. «Наши ребята просто отстреливались, и, не сдавая позиций, дали понять, что им здесь делать нечего», – рассказал военный.

    По словам десантников, они были уверены, что командование не оставит их. За 37 дней украинской армии не удалось вернуть опорный пункт, несмотря на постоянные штурмы и использование химических средств. После завершения боевой задачи десантников вывели в тыл для реабилитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения украинского самолета «Мрия». Бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

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    4 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале боев за буферную зону у Белгородчины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На стыке Белгородской и Харьковской областей начались активные боевые действия на фронте протяженностью 20 км с целью создания буферной зоны у Белгородчины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска приступили к активным боевым действиям на новом участке фронта шириной 20 километров в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, целью этой операции является создание буферной зоны у границ Белгородской области. Он отметил: «На участке государственной границы шириной в 20 км между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение линия боевого соприкосновения. <…> Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны».

    Марочко подчеркнул, что ранее эта часть фронта оставалась относительно спокойной, и бои здесь были крайне редки. Однако изменившаяся ситуация указывает на новую фазу активности российских подразделений в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    4 июля 2025, 05:02 • Новости дня
    Ганчев сообщил, что ВС России в Харьковской области активно оттесняют ВСУ

    Ганчев: ВС России в Харьковской области оттесняют ВСУ и растягивают их оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на волчанском и на купянском направлении», – сообщил Ганчев РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что российские военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков 3 июля освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.


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