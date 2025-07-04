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Гидросамолет на Мальдивах совершил две аварийные посадки
Пассажирка гидросамолета, который дважды совершил аварийную посадку на Мальдивах, рассказала о серьезных неисправностях на борту.
По ее словам, при попытке взлета пропеллер не вращался, и самолет долго не мог оторваться от воды. «Только в последний момент судно набрало высоту, едва не врезавшись в здание на острове», – вспоминает туристка, передает Ura.ru.
Инцидент произошел 28 июня, когда группа отдыхающих должна была перелететь с одного острова на другой. Уже через 20 минут после взлета погода ухудшилась, и один из пропеллеров вновь перестал работать, что вынудило пилота экстренно посадить самолет прямо в океан. Помощник командира пытался устранить неисправность на месте.
Пассажиры ждали на воде более часа, пока экипаж принимал решение о дальнейших действиях. Вскоре было объявлено, что оставаться в океане опасно, и самолет попытался снова подняться в воздух. Во время второго полета сильный ветер сбивал машину с курса, борт резко терял высоту и несся на низкой высоте над водой.
К счастью, экипажу удалось совершить еще одну аварийную посадку, теперь уже недалеко от берега. После этого самолет отбуксировали к причалу. В результате происшествия рейс, который должен был длиться 45 минут, растянулся почти на два часа.
В понедельник пассажирский самолет, на борту которого находились 152 человека, совершил аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри из-за выявленной технической неисправности двигателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево самолет Boeing-737 сел аварийно из-за неисправности электросистемы.