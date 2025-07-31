Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.23 комментария
Сопрезиденты Никарагуа признали новые регионы частью России
Ортега и Мурильо поддержали включение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав России
Власти Никарагуа официально заявили о признании Донбасса, Запорожской и Херсонской областей неотъемлемой частью России, выразив поддержку Москве.
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили послание солидарности главе российского государства Владимиру Путину, передает ТАСС. В письме лидеры заявили о поддержке России в борьбе против украинского неонацизма, которому, по их словам, оказывает содействие НАТО.
Они подчеркнули, что Москва проводит специальную военную операцию для защиты законных территорий, суверенитета и территориальной целостности России, а также безопасности российского народа. В послании отмечается: «От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации».
Ортега и Мурильо заявили о твердой поддержке борьбы России против украинского неонацизма. Лидеры Никарагуа выразили солидарность с семьями россиян, которые потеряли близких во время защиты своей страны и мира. В письме выражена уверенность в победе России над «силами зла, гегемоническими державами и фашизмом». Сопрезиденты пожелали Владимиру Путину здоровья, а народу России – процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Никарагуа подали официальное обращение о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС. Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо.