Ортега и Мурильо поддержали включение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав России

Tекст: Денис Тельманов

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили послание солидарности главе российского государства Владимиру Путину, передает ТАСС. В письме лидеры заявили о поддержке России в борьбе против украинского неонацизма, которому, по их словам, оказывает содействие НАТО.

Они подчеркнули, что Москва проводит специальную военную операцию для защиты законных территорий, суверенитета и территориальной целостности России, а также безопасности российского народа. В послании отмечается: «От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации».

Ортега и Мурильо заявили о твердой поддержке борьбы России против украинского неонацизма. Лидеры Никарагуа выразили солидарность с семьями россиян, которые потеряли близких во время защиты своей страны и мира. В письме выражена уверенность в победе России над «силами зла, гегемоническими державами и фашизмом». Сопрезиденты пожелали Владимиру Путину здоровья, а народу России – процветания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Никарагуа подали официальное обращение о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС. Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо.

