Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.22 комментария
Лукашенко заявил о готовности к переговорам с ЕС по миграции
Минск готов к любым переговорам с Евросоюзом, в том числе по вопросам миграции, однако защищать ЕС от нелегальных мигрантов в условиях давления не намерен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко отметил, что Белоруссия фактически своей миграционной политикой защищала Евросоюз от наплыва мигрантов, концентрируя их у себя и заключая договоры о реадмиссии. Он напомнил, что западные соседи, по его словам, нарушают права человека, перебрасывая через белорусскую границу тела мигрантов, которых ранее «пригласили в свой райский сад», передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.
Президент подчеркнул, что ЕС ввел против Минска «абсолютно необоснованные незаконные» санкции. «И я честно сказал: с «петлей на шее» я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике», – заявил Лукашенко.
Ранее МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе.
В мае Лукашенко позитивно оценил результаты эксперимента по привлечению мигрантов для работы в колхозах. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что власти страны намерены активно решать проблему нехватки рабочих рук при помощи мигрантов.