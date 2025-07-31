Пенсионерку заставили проехать 200 км и передать 89 млн рублей мошенникам

Tекст: Алексей Дегтярев

Полицейские из Сургута задержали жителя Новосибирска по подозрению в пособничестве мошенникам, которые обманули жительницу Югры, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Мошенники связались с женщиной, представившись сотрудниками государственных структур, и убедили ее, что деньги на ее счетах могут быть использованы для противоправной деятельности.

Злоумышленники использовали видеосвязь в мессенджере, они появлялись в форменной одежде на фоне госсимволики и демонстрировали поддельные документы. Потерпевшая поверила, что ее средства в опасности, и по их указанию отправилась на такси в Сургут, преодолев около 200 км.

Женщина передала курьеру первую посылку с 47 млн рублей наличными, а затем аферисты убедили ее подготовить еще 42 миллиона. На этот раз полицейские предотвратили передачу средств и задержали подозреваемого в аэропорту.

Задержанный признался, что нашел подработку в мессенджере: по указанию анонимного куратора он должен был получать посылки и передавать их дальше. За транспортировку ему обещали 150 тыс. рублей, а также компенсировали расходы на дорогу и одежду. Для получения груза подозреваемый использовал кодовое слово.

Возбуждено уголовное дело, курьера арестовали. Ведется работа по установлению других эпизодов и соучастников преступления.

Ранее в Новосибирской области женщина передала мошенникам им за полтора дня более 14,5 млн рублей наличными в семь приемов.