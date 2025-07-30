На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Прокуратура Омской области оспорила рост тарифов на коммунальные услуги
В Омской области прокуратура выявила незаконное повышение тарифов на коммунальные услуги и инициировала их отмену через суд.
Проверка показала, что региональная энергетическая комиссия при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения в инвестиционной программе АО «Тепловая компания» с нарушением установленных законом сроков и без достаточных оснований, сообщает прокуратура Омской области в Telegram.
Изменения привели к тому, что с 1 июля тарифы на тепловую энергию, предоставляемые АО «Омск РТС» и АО «Тепловая компания», существенно выросли. Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в Омске на 2025 год был увеличен с 16,1% до 39,6%.
Прокуратура внесла представления руководству региона и города, а также директору теплоснабжающей компании для устранения нарушений. Заместитель прокурора области Евгений Бельтюков также направил в суд требование признать нормативные акты о повышении тарифов недействующими.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко уже принял решение отменить ранее утвержденное повышение тарифов, соответствующий указ находится в процессе подписания.
Напомним, в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ с 1 июля. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), выступила с инициативой отменить действующий в стране запрет на передачу долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам.